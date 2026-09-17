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Antena da Starlink, de Elon Musk, cai de R$ 1.199 para R$ 99 no Brasil em oferta com instalação incluída

Compra é feita direto no site oficial

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:19

Starlink
Starlink Crédito: Divulgação

A Starlink passou a oferecer a antena Mini por R$ 99 no Brasil, um desconto de R$ 1.100 sobre o preço habitual de R$ 1.199. A condição promocional aparece no site oficial da empresa e vale para clientes que contratarem o plano Residencial Max.

Apesar da redução no preço do equipamento, a oferta prevê permanência mínima de 12 meses no plano, cuja mensalidade é de R$ 249. Ao fim desse período, o assinante terá desembolsado R$ 2.988 somente com as mensalidades, além dos R$ 99 cobrados pela antena.

A instalação profissional está incluída. Segundo as informações apresentadas pela empresa, a entrega deve ocorrer dentro de uma a duas semanas, e o consumidor tem prazo de 30 dias para devolver o equipamento.

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Plano promete velocidades acima de 400 Mbps

O Residencial Max é o pacote doméstico mais veloz comercializado individualmente pela Starlink no país. A modalidade oferece dados ilimitados e pode atingir velocidades superiores a 400 Mbps, embora o desempenho dependa de fatores como localização, congestionamento da rede e condições de instalação.

A empresa também disponibiliza um plano residencial de R$ 189 por mês, igualmente com dados ilimitados, mas com download limitado a 100 Mbps. Essa modalidade não dá acesso ao mesmo desconto na compra da Starlink Mini.

Fora da atual promoção, a antena compacta já foi oferecida no Brasil por R$ 499. Por isso, os R$ 99 reduzem consideravelmente o investimento inicial, mas o compromisso anual eleva o custo total do pacote para R$ 3.087.

Como funciona a Starlink Mini

Menor que a antena tradicional da empresa, a Starlink Mini traz roteador Wi-Fi integrado e, segundo a companhia, pode entregar velocidades de download superiores a 200 Mbps.

O aparelho utiliza Wi-Fi 5 de banda dupla, comporta até 128 dispositivos conectados simultaneamente e tem cobertura estimada de até 112 metros quadrados. Uma porta Ethernet permite ainda a conexão por cabo.

Para funcionar adequadamente, a antena precisa ser instalada em um ponto com visão ampla e desobstruída do céu. O equipamento se comunica com a rede de satélites de baixa órbita da Starlink, desenvolvida para oferecer menor latência que os sistemas tradicionais de internet por satélites geoestacionários.

Presente comercialmente no Brasil desde 2022, a Starlink ganhou espaço principalmente em áreas rurais e localidades com cobertura limitada de fibra óptica ou de redes móveis. Em abril de 2025, a Anatel autorizou a ampliação do sistema da empresa no país, com mais satélites e faixas de frequência. A autorização atual para exploração do serviço vai até 2027.

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Starlink Elon Musk

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