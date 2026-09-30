SHINYHUNTERS

Aos 24 anos, hacker holandês é preso suspeito de encomendar mortes e integrar rede criminosa

Pepijn van der S. já havia sido condenado por ataques cibernéticos e extorsão; grupo invadiu sistema do FBI, Pornhub e Ticketmaster

Mariana Rios

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:08

Pepijn van der S. trabalhava com segurança digital e ajudava a proteger empresas antes de ser condenado por ataques e extorsões Crédito: Reprodução/RTL.NL

Pepijn van der S., de 24 anos, foi preso na Holanda por suspeita de integrar o grupo de hackers ShinyHunters e de tentar encomendar dois assassinatos no exterior. O jovem foi detido em 15 de setembro, em Amsterdã, e a polícia encontrou em seu computador informações relacionadas às duas mortes que, segundo as investigações, deveriam ser executadas fora da Holanda. As autoridades dizem haver indícios de que ele teria dado as ordens.

A suspeita de envolvimento nos assassinatos é investigada separadamente do caso relacionado ao ShinyHunters. A polícia afirma que apreendeu computadores e outros dispositivos e que novas prisões não estão descartadas. Van der S. permanece preso e, nesta terça-feira (29), a Justiça de Roterdã determinou a extensão da prisão preventiva por pelo menos 90 dias.

O FBI também divulgou a prisão no Instagram. O diretor Kash Patel escreveu disse que Van der S. foi preso na Holanda em cooperação com investigadores do FBI.

O jovem já era conhecido das autoridades. Em 2023, ele foi condenado a quatro anos de prisão por extorsão, lavagem de dinheiro e invasão de sistemas de empresas. Ele deixou a prisão no início deste ano. Segundo a NOS, emissora pública dos Países Baixos, Van der S. tinha uma trajetória incomum: trabalhava em uma empresa de cibersegurança, ajudando a proteger organizações contra ataques digitais, enquanto também usava conhecimentos semelhantes para invadir empresas e extorqui-las.

Roubo de dados

A investigação atual envolve a ShinyHunters, grupo criminoso de hackers e extorsão associado a grandes vazamentos de dados. Entre os casos atribuídos ao grupo estão ataques contra a operadora de telecomunicações Odido, a plataforma Pornhub e a empresa de ingressos Ticketmaster, segundo a polícia holandesa.

No ataque contra a Odido, em fevereiro deste ano, dados de milhões de holandeses foram roubados. O grupo exigiu um resgate milionário, mas a empresa se recusou a pagar. Posteriormente, parte das informações foi publicada na dark web. Em maio, a ShinyHunters também realizou um ataque contra a Instructure, empresa responsável pela plataforma Canvas, e chegou a um acordo com a companhia, segundo a NOS.

ShinyHunters: conheça a rede de hackers por trás de grandes roubos de dados 1 de 5

A polícia ressalta que Van der S. não foi preso no âmbito da investigação sobre o ataque à Odido. As autoridades ainda procuram novas pistas sobre aquele caso.

A prisão também chama atenção para a evolução do perfil do investigado: de um jovem hacker condenado por crimes digitais a um suspeito de participação em uma das maiores organizações criminosas de ciberataques investigadas atualmente na Holanda e, paralelamente, de tentativa de contratar executores para dois homicídios.