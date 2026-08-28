UGANDA

Aos 34 anos, morre o rei que foi coroado ainda criança

Monarca do Reino de Tooro, em Uganda, Oyo estava em tratamento médico nos Estados Unidos; causa da morte não foi divulgada

Mariana Rios

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 20:43

Oyo assumiu o trono em 1995, após a morte de seu pai, quando tinha apenas 3 anos Crédito: Reprodução

O rei Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca do Reino de Tooro, em Uganda, morreu aos 34 anos. Ele havia sido coroado quando tinha apenas 3 anos e ficou conhecido internacionalmente como o rei mais jovem do mundo. A morte ocorreu na noite de quinta-feira (27), segundo comunicado do primeiro-ministro do Reino de Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki.

Oyo estava recebendo tratamento médico nos Estados Unidos antes de morrer. A causa da morte não foi oficialmente divulgada. O monarca havia sido descrito anteriormente como gravemente doente, mas autoridades não haviam informado publicamente qual era a enfermidade.

Rei Oyo morre aos 34 anos 1 de 5

Ele assumiu o trono em 1995, após a morte de seu pai, quando tinha apenas 3 anos. Por ser uma criança, suas funções foram inicialmente exercidas com a ajuda de regentes. Ele passou a desempenhar plenamente as funções de rei aos 18 anos, em 2010.

O Reino de Tooro é uma monarquia tradicional localizada no oeste de Uganda. Embora não tenha poder político no país, a instituição mantém influência cultural e social. Oyo era uma figura de destaque dentro dessa estrutura e ficou conhecido mundialmente por ter chegado ao trono ainda na infância.

Em comunicado sobre a morte, o primeiro-ministro de Tooro afirmou que a continuidade da monarquia está garantida. Segundo ele, Oyo deixou um príncipe como herdeiro, mas a identidade do sucessor será revelada posteriormente, de acordo com as tradições do reino.