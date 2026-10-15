ATUALIZAÇÃO

Aos 71 anos, papa Leão XIV tem boa recuperação após cirurgia para retirar câncer no pulmão, diz Vaticano

Boletim desta quinta-feira (15) informa que exames estão dentro da normalidade

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 12:13

Ppapa Leão XIV Crédito: Divulgação

O papa Leão XIV apresenta boa recuperação após a cirurgia para retirada de um tumor no pulmão direito, informou o Vaticano nesta quinta-feira (15). Internado no Hospital Gemelli, em Roma, o pontífice passou por exames de rotina pela manhã, com resultados dentro da normalidade. A radiografia do tórax também mostrou evolução favorável do pulmão operado.

Segundo o comunicado dos médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora, o papa realiza suas atividades diárias de forma autônoma e participou de uma sessão de fisioterapia com exercícios motores completos. “De modo geral, a evolução pós-operatória segue normalmente”, afirma o boletim.

Veja momentos do Papa Leão XIV 1 de 27

Leão XIV também retomou atividades de trabalho e voltou a concelebrar uma missa nesta quinta, em uma sala preparada no décimo andar do hospital. Ele já havia participado da celebração na tarde de quarta-feira (14).

A cirurgia foi realizada na terça-feira (13), quando os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito. Um exame feito durante o procedimento confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer. A operação utilizou técnica videoassistida, durou aproximadamente 90 minutos e, segundo a Santa Sé, terminou sem complicações.