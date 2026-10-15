Aos 71 anos, papa Leão XIV tem boa recuperação após cirurgia para retirar câncer no pulmão, diz Vaticano

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Carol Neves
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 12:13
O papa Leão XIV apresenta boa recuperação após a cirurgia para retirada de um tumor no pulmão direito, informou o Vaticano nesta quinta-feira (15). Internado no Hospital Gemelli, em Roma, o pontífice passou por exames de rotina pela manhã, com resultados dentro da normalidade. A radiografia do tórax também mostrou evolução favorável do pulmão operado.
Segundo o comunicado dos médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora, o papa realiza suas atividades diárias de forma autônoma e participou de uma sessão de fisioterapia com exercícios motores completos. “De modo geral, a evolução pós-operatória segue normalmente”, afirma o boletim.
Veja momentos do Papa Leão XIV
Leão XIV também retomou atividades de trabalho e voltou a concelebrar uma missa nesta quinta, em uma sala preparada no décimo andar do hospital. Ele já havia participado da celebração na tarde de quarta-feira (14).
A cirurgia foi realizada na terça-feira (13), quando os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito. Um exame feito durante o procedimento confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer. A operação utilizou técnica videoassistida, durou aproximadamente 90 minutos e, segundo a Santa Sé, terminou sem complicações.
A previsão informada pelo Vaticano é de cerca de uma semana de recuperação no hospital. Os compromissos públicos do pontífice foram cancelados até 20 de outubro. O boletim desta quinta-feira não anuncia uma data para a alta.