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Aos 71 anos, papa Leão XIV tem boa recuperação após cirurgia para retirar câncer no pulmão, diz Vaticano

Boletim desta quinta-feira (15) informa que exames estão dentro da normalidade

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 12:13

Ppapa Leão XIV
Ppapa Leão XIV Crédito: Divulgação

O papa Leão XIV apresenta boa recuperação após a cirurgia para retirada de um tumor no pulmão direito, informou o Vaticano nesta quinta-feira (15). Internado no Hospital Gemelli, em Roma, o pontífice passou por exames de rotina pela manhã, com resultados dentro da normalidade. A radiografia do tórax também mostrou evolução favorável do pulmão operado. 

Segundo o comunicado dos médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora, o papa realiza suas atividades diárias de forma autônoma e participou de uma sessão de fisioterapia com exercícios motores completos. “De modo geral, a evolução pós-operatória segue normalmente”, afirma o boletim. 

Veja momentos do Papa Leão XIV

Papa Leão XIV no Peru por Reprodução
Papa Leão XIV por Reprodução
Papa Leão XIV com o ministro Edson Fachin no Vaticano por Reprodução/Vatican News
O prefeito revelou que convidou o papa Leão XIV para conhecer Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
O prefeito Bruno Reis ao lado do papa Leão XIV, do filho Breno e da primeira-dama Rebeca Cardoso por Betto Jr./ Secom PMS
Papa Leão 14 por Reprodução
Papa Leão e Madonnna por Reprodução
A eleição do Papa Leão XIV mostrou que a cultura organizacional deve estar focada num processo estratégico que começa bem antes de qualquer cadeira ser desocupada por Divulgação/Vaticano
Papa Leão 14 por Reprodução
GAlckmin por Vatican News/ Divulgação
Papa Leão 14 por Vatican Media
Primeira postagem do Papa Leão XIV por Reprodução/Instagram
Papa Leão 14 e Edgard Iván Rimaycuna por Reprodução
Papa visitou túmulo do antecessor por Divulgação/Vatican News
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk/ Fotos Públicas
Novo papa por Reprodução
Novo papa celebra primeira missa como pontífice nesta sexta-feira (9) por Reprodução/Vatican News
Papa Leão 14 e Donald Trump por Reprodução
Papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão XIV por Reprodução
Robert Prevost foi eleito papa nesta quinta (8) por Alberto Pizzoli/AFP
Robert Francis Prevost, Papa Leão 14 por Reprodução
Conheça o novo papa por Reprodução
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Papa Leão XIV no Peru por Reprodução

Leão XIV também retomou atividades de trabalho e voltou a concelebrar uma missa nesta quinta, em uma sala preparada no décimo andar do hospital. Ele já havia participado da celebração na tarde de quarta-feira (14). 

A cirurgia foi realizada na terça-feira (13), quando os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito. Um exame feito durante o procedimento confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer. A operação utilizou técnica videoassistida, durou aproximadamente 90 minutos e, segundo a Santa Sé, terminou sem complicações. 

A previsão informada pelo Vaticano é de cerca de uma semana de recuperação no hospital. Os compromissos públicos do pontífice foram cancelados até 20 de outubro. O boletim desta quinta-feira não anuncia uma data para a alta.

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Papa Leão xiv

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