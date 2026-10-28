ANILHADA EM 1956

Aos 75 anos, ave selvagem mais velha do mundo retorna a ilha no Pacífico com companheiro mais jovem

Albatroz Wisdom voltou ao Atol de Midway em novembro de 2025, após ter um filhote aos 74 anos

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14:15

Ave Wisdom Crédito: Dan Rapp

Quando recebeu uma anilha de identificação pela primeira vez, em 1956, Wisdom já era uma ave adulta. Quase sete décadas depois, a fêmea de albatroz-de-laysan segue retornando ao Atol de Midway, no Oceano Pacífico, onde sua longevidade e seu histórico de reprodução chamam a atenção dos pesquisadores.

Considerada a ave selvagem mais velha conhecida, Wisdom retornou à colônia em novembro de 2025. A fêmea, que havia tido um filhote na temporada anterior, passou a ser acompanhada por um novo parceiro reprodutivo, o macho identificado pela anilha EX25. A equipe observava se Wisdom colocaria outro ovo e iniciaria um novo ciclo de reprodução.

Ao longo da vida, estima-se que Wisdom tenha colocado entre 50 e 60 ovos e criado até 30 filhotes até a fase em que conseguem voar. O histórico se destaca em uma espécie na qual cada casal costuma criar apenas um filhote por ano.

Conheça Wisdom, a ave selvagem mais velha conhecida do mundo 1 de 4

Idade é calculada a partir do primeiro registro

A história documentada de Wisdom começou em 10 de dezembro de 1956. Naquele dia, o biólogo Chandler Robbins colocou uma anilha em sua pata, em Midway. Como ela já tinha idade para se reproduzir, o pesquisador calculou que tivesse pelo menos cinco anos.

A estimativa de idade usada até hoje parte desse registro, já que a ave não é monitorada desde o nascimento. Em 2002, Robbins voltou a encontrá-la e colocou uma nova anilha, permitindo a continuidade do acompanhamento.

Sua trajetória ultrapassa com folga a longevidade de muitos indivíduos da espécie, que não chegam aos 40 anos. Mesmo entre grandes aves marinhas, viver três décadas já representa uma idade considerável.

Novo companheiro após anos com o mesmo macho

Durante muitos anos, Wisdom teve como parceiro o macho Akeakamai, que deixou de ser visto em 2021. Mais tarde, os pesquisadores passaram a observar a fêmea com outro companheiro, identificado pela anilha EX25. Ele chegou a Midway em 25 de novembro de 2025.

Os albatrozes-de-laysan mantêm vínculos duradouros, apesar dos meses que passam separados em viagens pelo oceano. De volta à colônia, os parceiros se reconhecem pela voz e realizam um cortejo com movimentos, batidas de bico e vocalizações.

A criação depende dos dois adultos. O casal se reveza por mais de dois meses na incubação de um único ovo. Depois do nascimento, ambos alimentam o filhote com comida regurgitada, que inclui um óleo rico em nutrientes.

Colônia enfrenta riscos ambientais

Midway reúne a maior colônia de albatrozes do mundo, com centenas de milhares de casais distribuídos em poucos quilômetros quadrados de areia. O acompanhamento de Wisdom nesse ambiente ajuda os pesquisadores a estudar o envelhecimento e por quanto tempo essas aves conseguem se reproduzir.

A colônia também convive com ameaças como a elevação do nível do mar e a presença de resíduos plásticos. Ao buscar alimento, os adultos podem confundir esses fragmentos com presas e levá-los aos filhotes. Todos os anos, aves jovens morrem com plástico no estômago.