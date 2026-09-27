Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 87 anos, idosa é despejada do apartamento onde vivia há 70 anos após aluguel ficar mais caro que aposentadoria

Centenas de pessoas tentaram impedir o despejo em protesto contra decisão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13:07

Maricarmen Abascal
Maricarmen Abascal foi despejada Crédito: REprodução

Aos 87 anos, Maricarmen Abascal deixou o apartamento onde vivia desde que era menina, no centro de Madri, após uma disputa judicial sobre o contrato de aluguel. O despejo ocorreu na quarta-feira (23) e mobilizou centenas de pessoas em frente ao prédio. A idosa tem dificuldade para caminhar e precisou ser levada de ambulância a um hospital antes de seguir para a casa de familiares.

O imóvel de 92 m² fica no Retiro, um dos bairros mais valorizados da capital espanhola. O pai de Maricarmen alugou o apartamento em 1956. Depois da morte dele, a esposa assumiu o contrato e, em 2005, ele passou para Maricarmen.

Segundo o jornal Expresso, a família pagava 500 euros por mês, cerca de R$ 3 mil, sob um regime de locação antiga que preservava condições diferentes das previstas em contratos mais recentes. A situação mudou após a venda do edifício, em 2018, para a Renta Corporación. Dois anos depois, a empresa ofereceu o apartamento à inquilina por 247 mil euros, aproximadamente R$ 1,5 milhão. Maricarmen disse que não tinha condições de comprá-lo.

Idosa foi despejada de apartamento onde viveu por 70 anos

Maricarmen Abascal, de 87 anos, foi despejada do apartamento onde vivia havia sete décadas, em Madri por REprodução
Com dificuldade para caminhar, Maricarmen deixou o apartamento em uma maca e foi levada ao hospital para avaliação médica por REprodução
Após passar por uma avaliação médica no hospital, Maricarmen recusou uma moradia temporária e foi para a casa de familiares por REprodução
Caso provocou críticas de um relator especial da ONU, que questionou o cumprimento das obrigações internacionais da Espanha em matéria de direitos humanos por REprodução
1 de 4
Maricarmen Abascal, de 87 anos, foi despejada do apartamento onde vivia havia sete décadas, em Madri por REprodução

Ainda em 2020, o imóvel foi vendido à Urbagestión. A nova proprietária passou a cobrar 2.650 euros mensais de aluguel, cerca de R$ 15,6 mil, e posteriormente reduziu a cobrança para 1.650 euros, cerca de R$ 9,7 mil. Mesmo o valor menor superava em 300 euros a aposentadoria de Maricarmen, de 1.350 euros por mês.

A idosa continuou pagando os 500 euros previstos no contrato anterior. A empresa sustentou que esse contrato havia terminado. Após anos de disputa, a Justiça decidiu a favor da proprietária. O entendimento aplicado ao caso foi de que a locação antiga não poderia ser prorrogada indefinidamente após uma segunda sucessão familiar.

Manifestantes tentaram impedir despejo

O despejo foi executado na quarta tentativa. Manifestantes que haviam passado a noite diante do edifício bloquearam a entrada e as escadas para tentar impedir a ação. Entre as pessoas que apoiaram Maricarmen estavam o ator Carlos Bardem e a cantora Ana Belén. A polícia isolou parte da rua e retirou manifestantes e jornalistas da entrada do prédio. Ativistas denunciaram agressões e uso de spray de pimenta; a Delegação do Governo afirmou que os agentes cumpriam uma ordem judicial.

Moradora do sexto andar, Maricarmen foi retirada do apartamento em uma maca e levada ao hospital Gregorio Marañón para avaliação médica. Depois, recusou uma moradia temporária oferecida pela Comunidade de Madri e foi para a casa de familiares.

Houve tentativas de evitar o despejo. Em junho, um comitê da ONU pediu que a medida fosse suspensa enquanto examinava o caso ou que a idosa recebesse uma alternativa adequada de moradia. A defesa diz que a proprietária recusou a oferta de uma escritora que se dispôs a pagar a diferença entre o aluguel antigo e o valor inicialmente cobrado, além de eventuais dívidas. O Ministério da Habitação espanhol também afirmou que a empresa rejeitou uma proposta do órgão público CASA 47 para comprar o apartamento.

O despejo também provocou críticas na ONU. Em entrevista à agência espanhola EFE, o relator especial para o direito à moradia adequada, Koldo Casla, afirmou que a retirada de Maricarmen do apartamento representa uma violação dos direitos humanos. “O fato de o despejo de Maricarmen ter se concretizado coloca a Espanha em uma posição em que é impossível cumprir suas obrigações internacionais em matéria de direitos humanos.”

Tags:

Maricarmen Abascal

Mais recentes

Imagem - Entregadora desaparecida é encontrada esquartejada na mala de carro e suspeito de 18 anos é preso

Entregadora desaparecida é encontrada esquartejada na mala de carro e suspeito de 18 anos é preso
Imagem - Motorista obriga passageira de 23 anos a sair do carro em rodovia, jovem morre atropelada e Uber é condenada a pagar R$ 205 milhões

Motorista obriga passageira de 23 anos a sair do carro em rodovia, jovem morre atropelada e Uber é condenada a pagar R$ 205 milhões
Imagem - Banco italiano perde R$ 600 milhões em golpe com voz clonada por IA

Banco italiano perde R$ 600 milhões em golpe com voz clonada por IA