POLÊMICA EM MADRI

Aos 87 anos, idosa é despejada do apartamento onde vivia há 70 anos após aluguel ficar mais caro que aposentadoria

Centenas de pessoas tentaram impedir o despejo em protesto contra decisão

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13:07

Maricarmen Abascal foi despejada Crédito: REprodução

Aos 87 anos, Maricarmen Abascal deixou o apartamento onde vivia desde que era menina, no centro de Madri, após uma disputa judicial sobre o contrato de aluguel. O despejo ocorreu na quarta-feira (23) e mobilizou centenas de pessoas em frente ao prédio. A idosa tem dificuldade para caminhar e precisou ser levada de ambulância a um hospital antes de seguir para a casa de familiares.

O imóvel de 92 m² fica no Retiro, um dos bairros mais valorizados da capital espanhola. O pai de Maricarmen alugou o apartamento em 1956. Depois da morte dele, a esposa assumiu o contrato e, em 2005, ele passou para Maricarmen.

Segundo o jornal Expresso, a família pagava 500 euros por mês, cerca de R$ 3 mil, sob um regime de locação antiga que preservava condições diferentes das previstas em contratos mais recentes. A situação mudou após a venda do edifício, em 2018, para a Renta Corporación. Dois anos depois, a empresa ofereceu o apartamento à inquilina por 247 mil euros, aproximadamente R$ 1,5 milhão. Maricarmen disse que não tinha condições de comprá-lo.

Idosa foi despejada de apartamento onde viveu por 70 anos 1 de 4

Ainda em 2020, o imóvel foi vendido à Urbagestión. A nova proprietária passou a cobrar 2.650 euros mensais de aluguel, cerca de R$ 15,6 mil, e posteriormente reduziu a cobrança para 1.650 euros, cerca de R$ 9,7 mil. Mesmo o valor menor superava em 300 euros a aposentadoria de Maricarmen, de 1.350 euros por mês.

A idosa continuou pagando os 500 euros previstos no contrato anterior. A empresa sustentou que esse contrato havia terminado. Após anos de disputa, a Justiça decidiu a favor da proprietária. O entendimento aplicado ao caso foi de que a locação antiga não poderia ser prorrogada indefinidamente após uma segunda sucessão familiar.

Manifestantes tentaram impedir despejo

O despejo foi executado na quarta tentativa. Manifestantes que haviam passado a noite diante do edifício bloquearam a entrada e as escadas para tentar impedir a ação. Entre as pessoas que apoiaram Maricarmen estavam o ator Carlos Bardem e a cantora Ana Belén. A polícia isolou parte da rua e retirou manifestantes e jornalistas da entrada do prédio. Ativistas denunciaram agressões e uso de spray de pimenta; a Delegação do Governo afirmou que os agentes cumpriam uma ordem judicial.

Moradora do sexto andar, Maricarmen foi retirada do apartamento em uma maca e levada ao hospital Gregorio Marañón para avaliação médica. Depois, recusou uma moradia temporária oferecida pela Comunidade de Madri e foi para a casa de familiares.

Houve tentativas de evitar o despejo. Em junho, um comitê da ONU pediu que a medida fosse suspensa enquanto examinava o caso ou que a idosa recebesse uma alternativa adequada de moradia. A defesa diz que a proprietária recusou a oferta de uma escritora que se dispôs a pagar a diferença entre o aluguel antigo e o valor inicialmente cobrado, além de eventuais dívidas. O Ministério da Habitação espanhol também afirmou que a empresa rejeitou uma proposta do órgão público CASA 47 para comprar o apartamento.