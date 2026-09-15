EUROPA

Aos 9 anos, menino sobe pico de 4.807 metros, o mais alto dos Alpes

Italiano Lelio Massimo di Roccasecca alcançou cume do Mont Blanc em 4 de setembro

Mariana Rios

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:57

O montanhista Valerio Massimo ao lado do filho Lelio Massimo di Roccasecca, de 9 anos Crédito: Reprodução/La Stampa

Um menino de 9 anos chegou ao topo do Mont Blanc, a montanha mais alta dos Alpes, acompanhado pelo pai. Lelio Massimo di Roccasecca alcançou os 4.807 metros de altitude do pico em 4 de setembro, em uma escalada que, segundo a família, pode ter estabelecido um recorde de precocidade no alpinismo.

O Mont Blanc fica nos Alpes, na fronteira entre França e Itália, e é considerado o ponto mais alto da Europa Ocidental. A região compõe a maior e mais alta cadeia de montanhas da Europa. Lelio fez a ascensão pela vertente de Chamonix, acompanhado pelo pai, Valerio Massimo, que é montanhista experiente.

Segundo informações divulgadas pela família, a conquista foi certificada por Antoine Rattin, responsável pelo refúgio de Goûter, um dos pontos de apoio da rota. A família afirma que Lelio é o mais jovem a alcançar o cume por conta própria.

A subida foi precedida por meses de preparação e aclimatação. Lelio já tinha experiência em montanhas de grande altitude: aos 8 anos, havia chegado ao topo do Bishorn, na Suíça, com 4.153 metros.

O interesse pela montanha começou ainda mais cedo. Aos 3 anos, Lelio já acompanhava o pai em atividades de montanhismo. Aos 5, chegou ao topo do Gran Sasso, uma das principais montanhas dos Apeninos italianos.

O pai, Valerio Massimo, tem longa experiência no alpinismo e havia escalado o Mont Blanc pela primeira vez aos 14 anos. Segundo ele, a intenção da nova expedição não era estabelecer um recorde, mas acompanhar o interesse do filho pelas montanhas.

Após alcançar o cume, Lelio disse ao jornal italiano La Stampa que era “incrível” observar as montanhas de três países — Itália, França e Suíça — a seus pés. Pai e filho comemoraram a chegada na Goûter, localizada cerca de 1.000 metros abaixo do topo.

Começou cedo