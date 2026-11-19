EUA

Aos 93 anos, mulher é única moradora de cidade nos EUA e acumula funções de prefeita a dona de bar

Monowi, em Nebraska, já teve 123 habitantes, mas hoje é administrada por Elsie Eiler

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 10:33

A biblioteca Rudy's Library reúne cerca de 5 mil livros que pertenciam ao marido de Elsie, Rudy Crédito: Arquivo Pessoal

Se alguém precisar resolver uma questão administrativa em Monowi, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, provavelmente terá de procurar a mesma pessoa responsável por preparar o almoço, servir uma cerveja e receber os clientes do bar local. Aos 93 anos, Elsie Eiler é a única habitante oficial do município e também ocupa praticamente todos os cargos da prefeitura.

A norte-americana é prefeita, secretária, tesoureira e bibliotecária. Fora das funções públicas, administra o Monowi Tavern, estabelecimento que mantém aberto desde 1971 e que se tornou uma atração para visitantes de diferentes partes do mundo.

A peculiaridade fez com que Monowi fosse reconhecida pelo Guinness World Records como a cidade com a menor população do mundo. Em 2025, a publicação informou que Elsie já havia recebido turistas dos 50 estados norte-americanos e de mais de 60 países.

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De comunidade movimentada a cidade de uma pessoa só

A situação atual contrasta com o passado de Monowi. Localizada no condado de Boyd, no norte de Nebraska, perto da divisa com Dakota do Sul, a cidade chegou a ter 123 habitantes na década de 1930.

Na época, a comunidade tinha estrutura para atender seus moradores, com escola, igreja, agência dos correios e estabelecimentos comerciais. A economia local também estava ligada à atividade ferroviária, mas o fechamento da ferrovia, em 1978, contribuiu para acelerar o esvaziamento da região.

Com menos oportunidades de trabalho, os moradores começaram a partir. Décadas depois, no início dos anos 2000, restavam apenas Elsie e o marido, Rudy. A morte dele, em 2004, deixou a mulher como única residente oficial.

A decisão de permanecer mudou completamente a dimensão das responsabilidades de Elsie. Como única eleitora, ela também responde pela administração municipal, incluindo a documentação, o orçamento e as licenças necessárias para o funcionamento dos estabelecimentos.

Até a licença do próprio bar passa pela prefeita

Entre as particularidades da rotina está uma situação pouco comum: Elsie precisa renovar a autorização para vender bebidas alcoólicas no Monowi Tavern e depois assinar o documento como representante da prefeitura.

A administração também inclui cuidados com a infraestrutura pública. Mesmo com apenas uma moradora, a cidade tem quatro postes de iluminação, cuja manutenção precisa ser acompanhada.

Mas é no bar que a maior parte do dia de Elsie acontece. Ela trabalha aproximadamente 12 horas diárias, seis dias por semana, preparando comida, servindo bebidas e atendendo pessoas que chegam de outras localidades.

O Monowi Tavern foi comprado por Elsie e Rudy em 1971. Mais de cinco décadas depois, o negócio continua funcionando e se tornou uma espécie de ponto de encontro regional. Agricultores, trabalhadores, viajantes e turistas passam pelo local, que oferece algo que vai além de uma refeição: a oportunidade de conhecer a história de uma cidade que praticamente desapareceu.

Em entrevista ao The New York Times, Elsie explicou que o estabelecimento representa uma parte importante de sua vida e de suas relações com as pessoas que frequentam o espaço.

Cinco mil livros ajudam a preservar a história da cidade

O bar não é o único lugar que Elsie mantém em funcionamento. Outra construção importante de Monowi é a Rudy's Library, biblioteca inaugurada em 2005 em memória do marido.

O espaço abriga aproximadamente 5 mil livros que pertenciam a Rudy, um leitor assíduo. Depois da morte dele, Elsie decidiu preservar a coleção e disponibilizá-la aos visitantes.

Com isso, a cidade ainda mantém três construções em atividade: a residência da única moradora, o bar e a biblioteca. São espaços que ajudam a conservar parte da história da comunidade, mesmo depois de décadas de perda populacional.

Laços com a região ajudam a explicar permanência

A fama internacional não mudou a relação de Elsie com Monowi. Apesar de a cidade ter se tornado uma curiosidade para turistas e veículos de comunicação, ela não considera sua permanência ali um feito extraordinário.

A mulher continua ligada ao lugar onde construiu sua vida e mantém contato com familiares e amigos que vivem nas cidades próximas.

Essa relação com a comunidade ficou evidente em 2021, quando moradores da região organizaram uma comemoração pelos 50 anos do Monowi Tavern.

Ao The New York Times, a filha de Elsie, Rene Lassise, chamou atenção para os vínculos que se formaram ao redor do estabelecimento. Segundo ela, quem chega de fora nem sempre percebe a profundidade dessas relações, construídas entre pessoas que compartilham histórias e uma ligação com a região.