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Apagão mundial: teoria de Os Simpsons prevê blecaute nos próximos dias e viraliza nas redes

Especulação sobre um possível apagão ganhou força após anúncio de teste de emergência nos Estados Unidos

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:52

1.Apagão mundial em 17 de novembro? Teoria viraliza e envolve até Os Simpsons Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma teoria sobre um possível apagão mundial no dia 17 de novembro de 2026 está viralizando nas redes sociais. A especulação envolve um episódio da série animada Os Simpsons, um teste anunciado por autoridades dos Estados Unidos e uma publicação da Defesa Civil Nacional sobre preparação para situações de emergência.

Os rumores ganharam força após a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) anunciar a realização de um teste de emergência no sistema de comunicação para a mesma data. A coincidência levou internautas a resgatarem um episódio da animação em que a cidade fictícia de Springfield enfrenta um apagão justamente em 17 de novembro.

O que deve ter um kit de emergência 1 de 5

Intitulado It's a Blunderful Life, o capítulo integra a 35ª temporada de Os Simpsons e foi exibido em novembro de 2023. A série ficou conhecida nas redes sociais por episódios que internautas associam a acontecimentos reais, o que contribuiu para a repercussão da teoria.

No Brasil, a especulação ganhou força após a circulação de uma publicação falsamente atribuída à conta oficial do Google. O conteúdo recomendava que os usuários assistissem aos últimos segundos de um episódio da animação, supostamente responsável por antecipar o blecaute mundial.

Outro elemento citado pelos internautas foi uma publicação da Defesa Civil Nacional, feita na sexta-feira (6). O órgão orientou a população a preparar um kit de emergência com suprimentos suficientes para as primeiras 72 horas de uma eventual crise.