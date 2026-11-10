Apagão mundial: teoria de Os Simpsons prevê blecaute nos próximos dias e viraliza nas redes

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Esther Morais
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:52
Uma teoria sobre um possível apagão mundial no dia 17 de novembro de 2026 está viralizando nas redes sociais. A especulação envolve um episódio da série animada Os Simpsons, um teste anunciado por autoridades dos Estados Unidos e uma publicação da Defesa Civil Nacional sobre preparação para situações de emergência.
Os rumores ganharam força após a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) anunciar a realização de um teste de emergência no sistema de comunicação para a mesma data. A coincidência levou internautas a resgatarem um episódio da animação em que a cidade fictícia de Springfield enfrenta um apagão justamente em 17 de novembro.
O que deve ter um kit de emergência
Intitulado It's a Blunderful Life, o capítulo integra a 35ª temporada de Os Simpsons e foi exibido em novembro de 2023. A série ficou conhecida nas redes sociais por episódios que internautas associam a acontecimentos reais, o que contribuiu para a repercussão da teoria.
No Brasil, a especulação ganhou força após a circulação de uma publicação falsamente atribuída à conta oficial do Google. O conteúdo recomendava que os usuários assistissem aos últimos segundos de um episódio da animação, supostamente responsável por antecipar o blecaute mundial.
Outro elemento citado pelos internautas foi uma publicação da Defesa Civil Nacional, feita na sexta-feira (6). O órgão orientou a população a preparar um kit de emergência com suprimentos suficientes para as primeiras 72 horas de uma eventual crise.
Apesar da repercussão, não há confirmação oficial nem evidências técnicas de que um apagão mundial esteja previsto para 17 de novembro. O teste anunciado pela FCC e a orientação da Defesa Civil não comprovam a existência de uma ameaça dessa natureza.