LIGAÇÃO

Após 12 anos de espera, China e Coreia do Norte inauguram ponte de R$ 1,67 bilhão e 3,2 km entre os países

A abertura cria uma nova ligação para o comércio norte-coreano, limitado por sanções internacionais

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 09:01

Nova Ponte do Rio Yalu Crédito: Divulgação

Concluída em 2014, mas sem funcionar por 12 anos, a maior ponte de fronteira entre China e Coreia do Norte foi inaugurada nesta quinta-feira (15). A abertura cria uma nova ligação para o comércio norte-coreano, limitado por sanções internacionais destinadas a restringir a economia do país e seu programa de armas nucleares.

Com quatro faixas e cerca de 3,2 quilômetros de extensão, a Nova Ponte do Rio Yalu conecta Dandong, na China, a Sinuiju, na Coreia do Norte. O investimento, estimado em US$ 329 milhões (cerca de R$ 1,67 bilhão na cotação atual(, foi bancado pelos chineses. Nas últimas semanas, viajantes que passaram pela região já relatavam a circulação de carros e caminhões pela estrutura.

A inauguração ocorre um mês depois de os norte-coreanos abrirem com a Rússia a primeira ponte rodoviária entre os dois países, sobre o Rio Tumen. As duas obras reforçam a aproximação de Pyongyang com seus principais aliados e ampliam as possibilidades de transporte de mercadorias.

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Até então, a ligação entre Dandong e Sinuiju dependia principalmente da Ponte da Amizade Sino-Coreana, de 83 anos. Com apenas uma linha ferroviária e uma faixa para veículos, a estrutura antiga não comportava caminhões acima de 20 toneladas e tinha limite de velocidade de aproximadamente 5 km/h.

A China propôs a construção da nova passagem em 2009. Embora a obra tenha terminado cinco anos depois, a abertura ficou à espera de estradas de acesso, instalações alfandegárias e outras estruturas do lado norte-coreano.

A demora também envolveu a preocupação de Pyongyang com sua dependência econômica de Pequim. Após décadas de sanções, a China passou a concentrar quase todo o comércio exterior norte-coreano. As restrições às principais exportações do país agravaram o desequilíbrio entre o que os norte-coreanos compram e vendem ao vizinho.

Analistas consideram possível que Pyongyang tenha buscado concessões antes de aceitar a inauguração, como facilidades para exportar e oportunidades de emprego para trabalhadores norte-coreanos em território chinês.

As sanções da ONU proíbem importantes fontes de receita do país, como exportações de carvão e o envio de trabalhadores ao exterior, além de restringirem severamente as importações de combustíveis. Para obter moeda estrangeira, a Coreia do Norte tem recorrido a contrabando, trabalho no exterior, operações cibernéticas e roubo de criptomoedas.