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Após 12 anos de espera, China e Coreia do Norte inauguram ponte de R$ 1,67 bilhão e 3,2 km entre os países

A abertura cria uma nova ligação para o comércio norte-coreano, limitado por sanções internacionais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 09:01

New Yalu River Bridge
Nova Ponte do Rio Yalu Crédito: Divulgação

Concluída em 2014, mas sem funcionar por 12 anos, a maior ponte de fronteira entre China e Coreia do Norte foi inaugurada nesta quinta-feira (15). A abertura cria uma nova ligação para o comércio norte-coreano, limitado por sanções internacionais destinadas a restringir a economia do país e seu programa de armas nucleares.

Com quatro faixas e cerca de 3,2 quilômetros de extensão, a Nova Ponte do Rio Yalu conecta Dandong, na China, a Sinuiju, na Coreia do Norte. O investimento, estimado em US$ 329 milhões (cerca de R$ 1,67 bilhão na cotação atual(, foi bancado pelos chineses. Nas últimas semanas, viajantes que passaram pela região já relatavam a circulação de carros e caminhões pela estrutura.

A inauguração ocorre um mês depois de os norte-coreanos abrirem com a Rússia a primeira ponte rodoviária entre os dois países, sobre o Rio Tumen. As duas obras reforçam a aproximação de Pyongyang com seus principais aliados e ampliam as possibilidades de transporte de mercadorias.

As maiores pontes do mundo

Danyang–Kunshan, China: a ponte mais longa do mundo tem 164,8 km e integra a ferrovia de alta velocidade Pequim–Xangai por Divulgação
Changhua–Kaohsiung, Taiwan: com 157,3 km, o viaduto faz parte da rede de trens de alta velocidade da ilha por Divulgação
Kita–Yaita, Japão: a estrutura de 114,4 km integra a linha ferroviária de alta velocidade Tohoku Shinkansen por Divulgaçao
Tianjin, China: com 113,7 km, o viaduto é outra estrutura gigantesca da ferrovia Pequim–Xangai por Divulgação
Cangde, China: o viaduto ferroviário tem cerca de 105,9 km e também integra a ligação entre Pequim e Xangai por Divulgação
Weinan Weihe, China: com 79,7 km, a ponte atravessa rios, estradas e áreas agrícolas no trajeto entre Zhengzhou e Xi’an por Divulgação
Bang Na Expressway, Tailândia: a rodovia elevada de seis faixas se estende por 54 km na região de Bangkok por Divulgação
Beijing Grand Bridge, China: com 48,2 km, a estrutura transporta trens de alta velocidade na linha Pequim–Xangai por Divulgação
Metro Manila Skyway, Filipinas: o sistema de vias expressas elevadas soma cerca de 39,2 km na região metropolitana de Manila por Divulgação
Lake Pontchartrain Causeway, Estados Unidos: a travessia de 38,4 km sobre o Lago Pontchartrain fica na Louisiana por Divulgação
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Danyang–Kunshan, China: a ponte mais longa do mundo tem 164,8 km e integra a ferrovia de alta velocidade Pequim–Xangai por Divulgação

Até então, a ligação entre Dandong e Sinuiju dependia principalmente da Ponte da Amizade Sino-Coreana, de 83 anos. Com apenas uma linha ferroviária e uma faixa para veículos, a estrutura antiga não comportava caminhões acima de 20 toneladas e tinha limite de velocidade de aproximadamente 5 km/h.

A China propôs a construção da nova passagem em 2009. Embora a obra tenha terminado cinco anos depois, a abertura ficou à espera de estradas de acesso, instalações alfandegárias e outras estruturas do lado norte-coreano.

A demora também envolveu a preocupação de Pyongyang com sua dependência econômica de Pequim. Após décadas de sanções, a China passou a concentrar quase todo o comércio exterior norte-coreano. As restrições às principais exportações do país agravaram o desequilíbrio entre o que os norte-coreanos compram e vendem ao vizinho.

Analistas consideram possível que Pyongyang tenha buscado concessões antes de aceitar a inauguração, como facilidades para exportar e oportunidades de emprego para trabalhadores norte-coreanos em território chinês.

As sanções da ONU proíbem importantes fontes de receita do país, como exportações de carvão e o envio de trabalhadores ao exterior, além de restringirem severamente as importações de combustíveis. Para obter moeda estrangeira, a Coreia do Norte tem recorrido a contrabando, trabalho no exterior, operações cibernéticas e roubo de criptomoedas.

Ao mesmo tempo, Kim Jong-un tenta ampliar a produção nacional de bens de consumo e atrair turistas chineses para novos complexos no litoral e nas montanhas. O país precisa de matérias-primas e equipamentos da China para reconstruir sua economia. Segundo dados chineses, o comércio oficial entre China e Coreia do Norte somou US$ 1,5 bilhão no primeiro semestre deste ano, o maior valor desde a implementação integral das sanções abrangentes da ONU, em 2017.

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