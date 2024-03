TRAIÇÕES EM SÉRIE

Após 16 anos de casamento, chinês descobre que quatro filhos não são seus

Durante a audiência do divórcio de um casamento de 16 anos, o chinês Chen Zhixian revelou que não é o pai biológico dos "seus quatro filhos". Segundo o "South China Morning Post", o episódio ocorreu em dezembro do ano passado.

A suspeita começou quando a mulher, identificada apenas como Yu, deu à luz a última criança em um hospital fora de sua cidade natal. De acordo com os registros hospitalares, o pai era um homem chamado Wu – não Chen.

O caso viralizou, e logo surgiu o questionamento da paternidade das "outras crianças do casal". Após um teste de DNA, a confirmação, nenhuma era de Chen.

"Tenho procurado minha ex-esposa, esperando que possa me contar a verdade. Quero saber quem é o pai das crianças e por que ela encobriu isso de mim. Mas Yu sempre foge e não fala comigo", afirmou Chen, que pretende pedir indenização.

Yu criticou as suspeitas de Chen e questionou os exames de DNA.

"As crianças o chamam de pai há muitos anos. É ato de covardia levá-las para fazer teste de paternidade. Eu não o traí. As famílias estéreis não veem problema em adotar e criar crianças que não tenham qualquer ligação genética com elas."