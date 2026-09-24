SEM MEDICAÇÃO

Após aborto espontâneo e crise mental, brasileira é detida pelo ICE nos EUA

Capixaba, de 29 anos, foi entregue ao serviço de imigração após polícia ser acionada para prestar atendimento durante crise de saúde mental

Metrópoles

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:23

Iara do Carmo Santana, 29 anos Crédito: Reprodução

Uma brasileira, de 29 anos, foi detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) após uma crise de saúde mental relacionada à perda de uma gestação. O caso aconteceu em Malden, no estado de Massachusetts.

Iara do Carmo Santana estava grávida de, aproximadamente, seis semanas quando descobriu, em agosto, que o feto havia deixado de apresentar batimentos cardíacos. Segundo a brasileira, ela precisou passar por um procedimento para esvaziamento do útero e deveria continuar utilizando medicamentos durante a recuperação.