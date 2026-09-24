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Após aborto espontâneo e crise mental, brasileira é detida pelo ICE nos EUA

Capixaba, de 29 anos, foi entregue ao serviço de imigração após polícia ser acionada para prestar atendimento durante crise de saúde mental

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:23

Iara do Carmo Santana, 29 anos
Iara do Carmo Santana, 29 anos Crédito: Reprodução

Uma brasileira, de 29 anos, foi detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) após uma crise de saúde mental relacionada à perda de uma gestação. O caso aconteceu em Malden, no estado de Massachusetts.

Iara do Carmo Santana estava grávida de, aproximadamente, seis semanas quando descobriu, em agosto, que o feto havia deixado de apresentar batimentos cardíacos. Segundo a brasileira, ela precisou passar por um procedimento para esvaziamento do útero e deveria continuar utilizando medicamentos durante a recuperação.

O drama de Iara

A brasileira Iara do Carmo Santana, de 29 anos, foi presa pelo ICE após sofrer um aborto espontâneo e passar por uma cirurgia. Ela afirmou que estava tratando uma infecção e não recebeu atendimento médico adequado no centro de detenção por Reprodução
Segundo o noivo, Gabriel Lemos, Iara ficou deprimida e chorava com frequência após a perda gestacional. Ele acionou o serviço de emergência preocupado com o estado dela, mas a brasileira acabou sendo presa pela polícia e, depois, pelo ICE por Reprodução
Em 8 de setembro, um juiz determinou a libertação da brasileira e criticou as condições da unidade. A defesa havia alegado violação do devido processo e falta de atendimento médico por Reprodução
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A brasileira Iara do Carmo Santana, de 29 anos, foi presa pelo ICE após sofrer um aborto espontâneo e passar por uma cirurgia. Ela afirmou que estava tratando uma infecção e não recebeu atendimento médico adequado no centro de detenção por Reprodução

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

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