Após aborto espontâneo e crise mental, brasileira é detida pelo ICE nos EUA

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Metrópoles
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:23
Uma brasileira, de 29 anos, foi detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) após uma crise de saúde mental relacionada à perda de uma gestação. O caso aconteceu em Malden, no estado de Massachusetts.
Iara do Carmo Santana estava grávida de, aproximadamente, seis semanas quando descobriu, em agosto, que o feto havia deixado de apresentar batimentos cardíacos. Segundo a brasileira, ela precisou passar por um procedimento para esvaziamento do útero e deveria continuar utilizando medicamentos durante a recuperação.
O drama de Iara