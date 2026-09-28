NOVO CONSUMIDOR

Após incêndios e seca, ursos invadem supermercados em busca de comida no Canadá

Animais passaram a procurar alimentos em lixeiras, residências e até dentro de mercados depois da redução das fontes de comida nas áreas de floresta, em Squamish, no oeste do país

Mariana Rios

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:21

Urso passeia por corredor de supermercado: entrada por porta automática Crédito: Reprodução/Nos.nl

Moradores de Squamish, cidade localizada cerca de 50 quilômetros ao norte de Vancouver, no Canadá, estão convivendo com uma presença cada vez mais comum: ursos entrando em áreas urbanas em busca de comida. Os animais já foram vistos vasculhando lixeiras e até entrando em supermercados pelas portas automáticas.

Segundo a NOS, emissora pública dos Países Baixos, a combinação de calor, seca e incêndios florestais reduziu a oferta de alimentos nas áreas mais altas e arborizadas onde os ursos costumam viver. Com menos comida disponível, os animais descem para regiões habitadas, atraídos pelo forte olfato e pela possibilidade de encontrar frutas, castanhas, restos de alimentos e produtos em estabelecimentos comerciais.

Em resposta ao aumento dos encontros entre pessoas e animais, autoridades de Squamish adotaram novas regras. Lixeiras precisam permanecer trancadas, e moradores devem recolher restos de comida encontrados nas ruas. Quem descumprir as normas pode receber multa equivalente a entre 125 e 310 euros (R$ 742 a R$ 1,84 mil). Segundo o serviço responsável pela fiscalização, 90 multas já haviam sido aplicadas neste ano.

Mais ursos mortos

A maior preocupação das autoridades é evitar que os animais se acostumem a procurar comida entre humanos. Ursos considerados uma ameaça grave à segurança pública são, em geral, mortos e não transferidos para outras áreas, segundo o órgão de conservação da fauna da Colúmbia Britânica.

Ainda de acordo com a NOS, pelo menos 33 ursos foram mortos pelas autoridades canadenses apenas no primeiro semestre deste ano - o mesmo número registrado durante todo o ano de 2025.