Após incêndios e seca, ursos invadem supermercados em busca de comida no Canadá

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Mariana Rios
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:21
Moradores de Squamish, cidade localizada cerca de 50 quilômetros ao norte de Vancouver, no Canadá, estão convivendo com uma presença cada vez mais comum: ursos entrando em áreas urbanas em busca de comida. Os animais já foram vistos vasculhando lixeiras e até entrando em supermercados pelas portas automáticas.
Segundo a NOS, emissora pública dos Países Baixos, a combinação de calor, seca e incêndios florestais reduziu a oferta de alimentos nas áreas mais altas e arborizadas onde os ursos costumam viver. Com menos comida disponível, os animais descem para regiões habitadas, atraídos pelo forte olfato e pela possibilidade de encontrar frutas, castanhas, restos de alimentos e produtos em estabelecimentos comerciais.
Em resposta ao aumento dos encontros entre pessoas e animais, autoridades de Squamish adotaram novas regras. Lixeiras precisam permanecer trancadas, e moradores devem recolher restos de comida encontrados nas ruas. Quem descumprir as normas pode receber multa equivalente a entre 125 e 310 euros (R$ 742 a R$ 1,84 mil). Segundo o serviço responsável pela fiscalização, 90 multas já haviam sido aplicadas neste ano.
A maior preocupação das autoridades é evitar que os animais se acostumem a procurar comida entre humanos. Ursos considerados uma ameaça grave à segurança pública são, em geral, mortos e não transferidos para outras áreas, segundo o órgão de conservação da fauna da Colúmbia Britânica.
Ainda de acordo com a NOS, pelo menos 33 ursos foram mortos pelas autoridades canadenses apenas no primeiro semestre deste ano - o mesmo número registrado durante todo o ano de 2025.
A organização canadense The Fur-Bearers, que atua na defesa dos animais, contesta essa abordagem e defende que cada caso seja analisado individualmente, considerando o comportamento do urso e a possibilidade de medidas não letais.