Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após investir R$ 2 bi nos republicanos, Elon Musk faz piada da derrota avassaladora do partido

Democratas conquistaram o controle do Congresso, com maioria no Senado e na Câmara dos Representantes

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:24

Elon Musk, patrimônio de US$ 1,1 trilhão, Tesla e SpaceX, carros elétricos e tecnologia aeroespacial
Elon Musk, patrimônio de US$ 1,1 trilhão, Tesla e SpaceX, carros elétricos e tecnologia aeroespacial Crédito: Duncan.Hull / Wikimedia Commons

O bilionário Elon Musk fez piada com a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, depois de destinar o equivalente a R$ 2 bilhões para ajudar candidatos do partido conservador. Os democratas conquistaram o controle do Congresso, com maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, o que dificulta o fim do mandato do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Parece que meus raios laser espaciais de interferência eleitoral não funcionaram desta vez", escreveu Musk no X.

Musk financiou a campanha republicana com quase 500 milhões de dólares. O valor o tornou o maior doador individual em um ciclo de eleições federais desde que, em 2010, foi permitido o gasto ilimitado em campanhas, segundo a organização OpenSecrets.

Veja 10 curiosidades sobre Elon Musk

Nascido na África do Sul: Ele nasceu em Pretória, em 28 de junho de 1971, filho de uma modelo canadense e um engenheiro sul-africano por Reprodução
Criou um videogame aos 12 anos: Desenvolveu e vendeu o jogo Blastar por US$ 500 por Reprodução
Abandonou Stanford após 2 dias: Ingressou na universidade em 1995, mas deixou o curso para fundar a Zip2 por Reprodução
Participou de filmes e séries: Fez participações especiais em "Homem de Ferro 2", "The Big Bang Theory", "Os Simpsons" e "Rick and Morty" por Reprodução
Não fundou a Tesla: Entrou na empresa como investidor e presidente do conselho, após a fundação por Martin Eberhard e Marc Tarpenning por Shutterstock
Tem 10 filhos vivos: Cinco com Justine Wilson, três com Grimes e dois com Shivon Zilis por Shutterstock
Dormia no chão no início da carreira: Durante os primeiros anos em que fundou empresas, ele chegou a dormir no chão do escritório por Shutterstock
Gosta de ficção científica: Livros como "Fundação" de Isaac Asimov e "O Guia do Mochileiro das Galáxias" influenciaram sua visão de futuro por Shutterstock
Ofereceu seu esperma para amigos: Para ajudar a aumentar a população mundial, ele teria oferecido seu esperma a amigos, segundo fontes próximas por Shutterstock
Mudanças de humor intensas: Ele alterna entre "modo engenheiro", "modo demônio" e "modo bobão", conforme relatos de pessoas próximas por Shutterstock
1 de 10
Nascido na África do Sul: Ele nasceu em Pretória, em 28 de junho de 1971, filho de uma modelo canadense e um engenheiro sul-africano por Reprodução

Boa parte do valor, 158 milhões de dólares, foi destinada a apoiar Ken Paxton, o candidato republicano ao Senado pelo Texas

O democrata James Talarico derrotou Paxton, um aliado próximo de Trump, e se tornou o primeiro democrata a vencer uma disputa pelo Senado no Texas desde 1994.

"Nesta disputa, enfrentamos nossos próprios Golias. O homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso do mundo e todo o aparato de Washington", celebrou Talarico.

O golpe foi duplo neste bastião republicano, onde a democrata Gina Hinojosa, de ascendência mexicana, derrotou o governador republicano Greg Abbott.

Os dois democratas atacaram a expansão dos centros de dados de inteligência artificial no Estado, onde Musk instalou as sedes da Tesla, da SpaceX e da rede social X.

O avanço dos centros de dados preocupa os texanos, devido ao possível aumento das contas de luz, do consumo de água e da sobrecarga da rede elétrica.

Com a reviravolta no Congresso, Musk expressou inquietação com um possível freio à expansão destas infraestruturas. "Os centros de dados no espaço parecem bastante atraentes neste momento", comentou em sua rede social.

Tags:

Eua Eleição Donald Trump Elon Musk

Mais recentes

Imagem - União Europeia pede que cidadãos preparem kits de sobrevivência para 72h

União Europeia pede que cidadãos preparem kits de sobrevivência para 72h
Imagem - Médico filho de egípcios faz história e se torna primeiro muçulmano eleito ao Senado dos EUA

Médico filho de egípcios faz história e se torna primeiro muçulmano eleito ao Senado dos EUA
Imagem - Filho de cearense, democrata vira o primeiro brasileiro a ser eleito deputado em estado dos EUA

Filho de cearense, democrata vira o primeiro brasileiro a ser eleito deputado em estado dos EUA