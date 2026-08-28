MONARQUIA

Após mais de três décadas no poder, rei da Noruega morre com infecção no sangue

Monarca estava internado em Oslo desde 17 de agosto e havia sido tratado para anemia hemolítica

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 10:28

Harald V, da Noruega Crédito: Divulgação

O rei Harald V, da Noruega, morreu aos 89 anos nesta sexta-feira (28), informou o Palácio Real. No trono desde 1991, ele era o monarca mais velho da Europa e ocupava a chefia de Estado do país, uma monarquia constitucional na qual o rei exerce funções principalmente cerimoniais.

Harald estava internado no Hospital Universitário de Oslo desde 17 de agosto. Segundo a Casa Real, ele recebia tratamento com cortisona para anemia hemolítica, doença que provoca a redução dos glóbulos vermelhos, e também apresentou uma infecção bacteriana no sangue.

O quadro se agravou nos últimos dias. Na quinta-feira (27), a Casa Real havia classificado a situação como "muito grave". A rainha Sonja e o príncipe herdeiro Haakon cancelaram compromissos para acompanhar o monarca no hospital. Haakon já vinha exercendo a função de regente durante o afastamento do pai.

A notícia mobilizou a população em Oslo. Noruegueses deixaram flores diante do Palácio Real enquanto aguardavam informações sobre o estado de saúde de Harald. A televisão pública também alterou a programação para acompanhar a situação, e o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre cancelou uma viagem à Alemanha.

Nos últimos anos, Harald havia reduzido suas atividades oficiais devido a problemas de saúde e à idade. Em 2024, após passar mal durante uma viagem à Malásia, recebeu um marca-passo. Naquele ano, anunciou que diminuiria o ritmo de compromissos, mas rejeitou a possibilidade de abdicar e afirmou considerar vitalício o juramento feito como rei.

Infância marcada pelo exílio

Nascido em 21 de fevereiro de 1937, em Skaugum, Harald era filho do então príncipe herdeiro Olav e da princesa Märtha e neto do rei Haakon VII. Ele foi o primeiro príncipe a nascer na Noruega em 567 anos.

Aos 3 anos, deixou o país com a mãe e as irmãs, Ragnhild e Astrid, após a invasão alemã durante a Segunda Guerra Mundial. A família passou pela Suécia e pelos Estados Unidos e só retornou à Noruega em junho de 1945, depois do fim da ocupação nazista.

Harald tornou-se príncipe herdeiro em 1957, quando seu pai assumiu o trono após a morte de Haakon VII. Em 17 de janeiro de 1991, passou a ser rei após a morte de Olav V. Quatro dias depois, prestou juramento diante do Parlamento.

Em 1968, casou-se com Sonja Haraldsen, com quem se relacionava havia nove anos. A união provocou controvérsia na época porque Sonja não pertencia à realeza nem à aristocracia. O casal teve dois filhos: Märtha Louise, em 1971, e Haakon, nascido em 1973 e atual primeiro na linha de sucessão.

Além das funções como monarca, Harald tinha uma ligação histórica com a vela. Representou a Noruega em competições, participou da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, como porta-bandeira do país, e conquistou títulos mundial e europeu. Encerrou a carreira competitiva em 2022.

Crises também atingiram a família real

A morte de Harald ocorre após um período de forte desgaste para a família real norueguesa. Em junho de 2026, a princesa herdeira Mette-Marit, mulher de Haakon, passou por um transplante de pulmão após anos de tratamento contra uma forma rara de fibrose pulmonar.

Também neste ano, Marius Borg Høiby, filho de Mette-Marit de um relacionamento anterior e que não integra oficialmente a família real, foi condenado a quatro anos de prisão por duas acusações de estupro. Ele negou as acusações mais graves e recorreu da decisão.

Documentos divulgados em 2026 também mostraram contatos frequentes entre Mette-Marit e Jeffrey Epstein. Posteriormente, ela pediu desculpas ao rei e à rainha e reconheceu ter demonstrado "falta de julgamento" na relação mantida com o criminoso sexual.

Harald chegou a defender publicamente a nora, afirmando que ela não havia cometido crime e que havia encerrado cedo o contato com Epstein. A postura foi criticada por especialistas ouvidos pela imprensa norueguesa.