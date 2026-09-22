Após pedido de Trump, 14 países classificam PCC e CV como terroristas

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Metrópoles
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 22:07
Após o pedido de Donald Trump, 14 países latino-americanos e caribenhos que integram o Escudo das Américas anunciaram, nesta terça-feira (22), uma ação conjunta contra 24 organizações classificadas pelos Estados Unidos como grupos terroristas.
A lista inclui o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), facções brasileiras que foram designadas como organizações terroristas estrangeiras pelo governo norte-americano em junho.