CRIME

Após pedido de Trump, 14 países classificam PCC e CV como terroristas

Declaração conjunta inclui as duas facções brasileiras entre 24 organizações que serão alvo de sanções e outras medidas pelos países participantes

Metrópoles

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 22:07

O atirador estava a cerca de 400 m de Trump e errou o disparo por questões de centímetros Crédito: Donald Trump / Wikimedia Commons

Após o pedido de Donald Trump, 14 países latino-americanos e caribenhos que integram o Escudo das Américas anunciaram, nesta terça-feira (22), uma ação conjunta contra 24 organizações classificadas pelos Estados Unidos como grupos terroristas.