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Após pedido de Trump, 14 países classificam PCC e CV como terroristas

Declaração conjunta inclui as duas facções brasileiras entre 24 organizações que serão alvo de sanções e outras medidas pelos países participantes

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 22:07

O atirador estava a cerca de 400 m de Trump e errou o disparo por questões de centímetros
O atirador estava a cerca de 400 m de Trump e errou o disparo por questões de centímetros Crédito: Donald Trump / Wikimedia Commons

Após o pedido de Donald Trump, 14 países latino-americanos e caribenhos que integram o Escudo das Américas anunciaram, nesta terça-feira (22), uma ação conjunta contra 24 organizações classificadas pelos Estados Unidos como grupos terroristas.

A lista inclui o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), facções brasileiras que foram designadas como organizações terroristas estrangeiras pelo governo norte-americano em junho.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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