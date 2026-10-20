REVOLTA

Após quase cinco meses de protestos, manifestantes incendeiam Suprema Corte de país europeu

Atos na Albânia começaram contra resort ligado ao genro de Trump e passaram a reunir cobranças por educação, emprego e saída do primeiro-ministro

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:46

Manifestantes em ato na Albânia Crédito: Reprodução

Após quase cinco meses de protestos contra o governo, manifestantes incendiaram parte da Suprema Corte da Albânia, país do sudeste europeu, no sábado (17). O episódio ocorreu na capital, Tirana, durante a escalada de uma mobilização iniciada contra um empreendimento turístico de luxo ligado a Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As manifestações ocorrem diariamente desde 31 de maio, mas ganharam uma nova dimensão com a adesão de milhares de estudantes em 13 de outubro. À contestação ao resort se somaram cobranças por melhores condições de ensino, oportunidades de emprego e a renúncia do primeiro-ministro Edi Rama.

O incêndio deixou mesas queimadas, vidraças quebradas e documentos espalhados nos ambientes atingidos da Suprema Corte. Um veículo estacionado nas proximidades foi completamente destruído. Segundo o jornal albanês SOT, os bombeiros apagaram as chamas e impediram que elas avançassem para outras partes do edifício.

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O ministro da Justiça, Toni Gogu, condenou a violência e afirmou que os danos às instituições prejudicam o acesso dos cidadãos à Justiça. Ele expressou solidariedade aos magistrados e servidores e colocou o ministério à disposição para oferecer apoio dentro de suas atribuições legais, respeitando a independência do Judiciário.

Na origem da crise está a oposição a um projeto turístico no litoral sul albanês, ligado à empresa de investimentos fundada por Kushner. A resistência ao empreendimento deu origem ao chamado movimento Flamingo, que ampliou sua atuação para cobrar mudanças no governo.

Com a entrada dos estudantes, o custo da educação e a insatisfação com a corrupção ganharam destaque nas ruas. Em 14 de outubro, dezenas de milhares de jovens participaram de uma manifestação em Tirana, em uma jornada marcada por incêndio no Ministério da Educação, ataques a bancos e depredações de estabelecimentos comerciais. A polícia respondeu com gás lacrimogêneo e canhões de água.

Nos dias seguintes, manifestantes lançaram pedras, coquetéis molotov e fogos de artifício contra policiais. A atuação das forças de segurança também passou a ser questionada. Segundo o chefe da Polícia Nacional, Skender Hita, sete agentes foram suspensos enquanto são investigadas suspeitas de excesso no exercício de suas funções.

Na segunda-feira (19), outro órgão do Judiciário foi atingido: o Tribunal de Apelação de Tirana. De acordo com a agência EFE, que citou a emissora local A2 CNN, pessoas encapuzadas quebraram os vidros, entraram no prédio e atearam fogo antes de fugir. Trata-se de uma instituição diferente da Suprema Corte incendiada no sábado.

A segunda-feira marcou o sétimo dia consecutivo da onda de manifestações estudantis. Também houve protestos e episódios violentos em cidades como Kurbin, no norte, e Vlore, no sul. Segundo o Ministério da Saúde, 303 pessoas ficaram feridas nos seis primeiros dias de confrontos, entre elas 190 policiais.