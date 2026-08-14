SORTE

Apostador leva sozinho prêmio de mais de R$ 5 bilhões em loteria

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (12)

Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:52

Apostador leva sozinho prêmio de mais de R$ 5 bilhões em loteria Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Um apostador de Illinois, nos Estados Unidos, acertou as seis dezenas da Powerball no sorteio realizado na noite de quarta-feira (12) e levou o prêmio estimado em US$ 1,04 bilhão. O valor é o maior jackpot da loteria neste ano.

As dezenas sorteadas foram 4, 26, 66, 67 e 69, além da Powerball 9.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

O vencedor terá duas alternativas para receber o prêmio. Uma delas é optar pelo pagamento único, feito de uma só vez, mas com valor inferior ao jackpot anunciado. A outra possibilidade é receber a quantia em parcelas anuais ao longo de cerca de 30 anos, até alcançar o valor total estimado de US$ 1,04 bilhão.