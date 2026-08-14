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Apostador leva sozinho prêmio de mais de R$ 5 bilhões em loteria

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:52

Dólar
Apostador leva sozinho prêmio de mais de R$ 5 bilhões em loteria Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Um apostador de Illinois, nos Estados Unidos, acertou as seis dezenas da Powerball no sorteio realizado na noite de quarta-feira (12) e levou o prêmio estimado em US$ 1,04 bilhão. O valor é o maior jackpot da loteria neste ano.

As dezenas sorteadas foram 4, 26, 66, 67 e 69, além da Powerball 9.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O vencedor terá duas alternativas para receber o prêmio. Uma delas é optar pelo pagamento único, feito de uma só vez, mas com valor inferior ao jackpot anunciado. A outra possibilidade é receber a quantia em parcelas anuais ao longo de cerca de 30 anos, até alcançar o valor total estimado de US$ 1,04 bilhão.

O bilhete vencedor foi registrado no estado de Illinois. As informações foram divulgadas pela própria loteria.

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