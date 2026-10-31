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Juíza manda governo manter imagens da entrada de Flávio na Argentina

A Justiça da Argentina também determinou às Migrações que informem todos os registros de entrada de Flávio no país

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11:15

Flávio desembarcou com família nos EUA
Flávio desembarcou com família nos EUA Crédito: Reprodução

A juíza federal María Eugenia Capuchetti ordenou ao governo de Javier Milei a preservação das imagens das câmeras de segurança que registraram a entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL) na Argentina, antes de fugir com a família para os Estados Unidos. Acompanhado da esposa e de duas filhas, o ex-candidato à Presidência pegou um avião para a Argentina, fez escala no Equador e pousou em Miami nessa quarta-feira (28/10).

Segundo o jornal argentino O Clarín, nessa quinta-feira (29/10) a magistrada solicitou o resguardo da imagem do senador à Direção Nacional de Migrações, à Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA), à Polícia de Segurança Aeroportuária e à Gendarmeria Nacional (força de segurança federal).

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC
Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro. por Reprodução / NBC
Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightAware, o jatinho particular, modelo Gulfstream G400, pousou por volta das 10h20, no horário de Brasília, no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami. por Reprodução / NBC
Voo passou pelo Equador, antes de ir para os EUA  por Reprodução / NBC
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC

Leia matéria completa no  portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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