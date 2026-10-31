Juíza manda governo manter imagens da entrada de Flávio na Argentina

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Metrópoles
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11:15
A juíza federal María Eugenia Capuchetti ordenou ao governo de Javier Milei a preservação das imagens das câmeras de segurança que registraram a entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL) na Argentina, antes de fugir com a família para os Estados Unidos. Acompanhado da esposa e de duas filhas, o ex-candidato à Presidência pegou um avião para a Argentina, fez escala no Equador e pousou em Miami nessa quarta-feira (28/10).
Segundo o jornal argentino O Clarín, nessa quinta-feira (29/10) a magistrada solicitou o resguardo da imagem do senador à Direção Nacional de Migrações, à Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA), à Polícia de Segurança Aeroportuária e à Gendarmeria Nacional (força de segurança federal).
Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil