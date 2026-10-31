FUGA

Juíza manda governo manter imagens da entrada de Flávio na Argentina

A Justiça da Argentina também determinou às Migrações que informem todos os registros de entrada de Flávio no país

Metrópoles

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11:15

Flávio desembarcou com família nos EUA Crédito: Reprodução

A juíza federal María Eugenia Capuchetti ordenou ao governo de Javier Milei a preservação das imagens das câmeras de segurança que registraram a entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL) na Argentina, antes de fugir com a família para os Estados Unidos. Acompanhado da esposa e de duas filhas, o ex-candidato à Presidência pegou um avião para a Argentina, fez escala no Equador e pousou em Miami nessa quarta-feira (28/10).

Segundo o jornal argentino O Clarín, nessa quinta-feira (29/10) a magistrada solicitou o resguardo da imagem do senador à Direção Nacional de Migrações, à Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA), à Polícia de Segurança Aeroportuária e à Gendarmeria Nacional (força de segurança federal).