Armas são enterradas com chefão do tráfico para proteção 'no além'

Imagina ser enterrado com fuzis e pistolas? Foi o que aconteceu com o chefe de um cartel do tráfico de drogas do Equador. Manuel Julián Sevillano Bustamante tinha 39 anos, e foi líder dos Fatales, um dos maiores grupos criminosos do país.



De acordo com o Page Not Found, do Extra, ele foi morto na quarta-feira (13) com diversos tiros em um lava-a-jato. Dentro do carro, a filha de 20 anos assistiu ao assassinato do pai e, em seguida, morreu ao ser levada para o hospital com balas pelo corpo.