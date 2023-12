atentado

Ataque a tiros em universidade na República Checa deixa ao menos 15 mortos

Segundo a polícia, o atirador morreu durante o tiroteio, que ocorreu na Praça Jan Palach, no centro da cidade

Um homem ainda não identificado abriu fogo em Praga, na República Checa, nesta quinta-feira, 21, matou 15 pessoas e feriu cerca de 30 outras. Segundo a polícia, o atirador morreu durante o tiroteio, que ocorreu na Praça Jan Palach, no centro da cidade.

O departamento de Filosofia da Charles University, que fica na praça, foi isolado, disse o prefeito de Praga, Bohuslav Svoboda, assim como os arredores do local.

A polícia ainda não tem detalhes sobre as causas do ataque e disse que as investigações estão em curso.