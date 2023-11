RODOVIA

Ataque a tiros mata duas pessoas e deixa outras sete feridas em Jerusalém

A polícia confirmou o ataque com "várias vítimas" em uma das vias de acesso à cidade

A polícia confirmou o ataque com "várias vítimas" em uma das vias de acesso a Jerusalém, perto da estação de trem e ônibus, e indicou que os dois suspeitos "foram neu.tralizados no local". O ataque ocorreu quando dois homens armados abriram fogo contra pessoas que esperavam por ônibus na entrada de uma rodovia principal de Tel Aviv em Jerusalém.

"Dois terroristas que chegaram ao local armados em um veículo dispararam contra civis no ponto de ônibus e foram neutralizados pelas forças de segurança e por um civil nas proximidades", disse um porta-voz da polícia.

O serviço médico de emergência Magen David Adom (MDA) informou que tratou sete feridos. Os dois em estado crítico foram atendidos no local, enquanto os outros cinco, em estado grave a moderado, foram transferidos para hospitais.

A polícia, que não deu mais detalhes sobre a condição dos agressores, confirmou que há várias vítimas, "incluindo mortes e ferimentos graves" e que, sob o comando do Comissário de Jerusalém Doron Turgeman, eles já abriram uma investigação preliminar sobre o ataque e fecharam o cerco na área do ataque.

"Um relatório foi recebido às 7h38, horário local (5h38 GMT), de um ataque terrorista a tiros no Weizmann Boulevard, em Jerusalém", informou inicialmente o MDA. O ataque ocorre em meio a uma atmosfera tensa na Cisjordânia e em Jerusalém, paralelamente à guerra com Gaza, onde uma extensão da trégua por um sétimo dia foi acordada nesta quinta-feira (Com agências internacionais).