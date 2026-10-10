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Ataque a tiros nos Estados Unidos deixa nove mortos, incluindo duas crianças e uma grávida

Suspeito está entre os mortos; policiais tentaram negociar a rendição do homem antes de ouvirem novos disparos dentro de uma residência

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:15

Polícia nos EUA
Polícia nos EUA Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros deixou nove pessoas mortas na cidade de Erie, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, na noite de sexta-feira (9). Entre as vítimas estão duas crianças e uma mulher grávida. O suspeito de realizar os disparos também morreu, segundo informações divulgadas pela polícia local.

As autoridades foram acionadas por volta das 17h, no horário local, após receberem relatos de tiros na Perry Street. Testemunhas afirmaram ter visto um homem atirando antes de entrar em uma residência.

Navios de guerra e aeronaves da Marinha dos EUA transitam pelo Mar Arábico

F-35C Lightning II, pertencente ao Esquadrão de Ataque de Caças da Marinha (VMFA) 314, prepara-se para realizar um pouso com gancho de parada no convés de voo do porta-aviões USS Abraham Lincoln (CVN 72), da classe Nimitz, em 9 de maio de 2026 por Fotos da Marinha dos EUA
Navios de guerra da Marinha dos EUA transitam pelo Mar Arábico  por Fotos da Marinha dos EUA
Porta-aviões USS George HW Bush (CVN 77), da classe Nimitz, navega no Mar Arábico em 3 de maio de 2026 por Fotos da Marinha dos EUA
Caça F-35B Lightning II, pertencente ao Esquadrão de Ataque de Caças da Marinha (VMFA) 121, decola do convés de voo do navio de assalto anfíbio USS Tripoli (LHA 7), da classe America, em 11 de maio de 2026. O Tripoli está destacado na área de operações da 5ª Frota dos EUA para apoiar a segurança e a estabilidade marítimas no Oriente Médio. por Fotos da Marinha dos EUA
Navios de guerra da Marinha dos EUA transitam pelo Mar Arábico em formação cerrada, enquanto as forças do CENTCOM continuam a promover a segurança e a estabilidade regional, 30 de junho de 2026 por Fotos da Marinha dos EUA
Navios de guerra e aeronaves da Marinha dos EUA transitam pelo Mar Arábico por Fotos da Marinha dos EUA
Porta-aviões USS George HW Bush (CVN 77), da classe Nimitz, navega no Mar Arábico em 3 de maio de 2026. O George HW Bush está destacado na área de operações da 5ª Frota dos EUA para apoiar a segurança e a estabilidade marítimas no Oriente Médio por Fotos da Marinha dos EUA
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F-35C Lightning II, pertencente ao Esquadrão de Ataque de Caças da Marinha (VMFA) 314, prepara-se para realizar um pouso com gancho de parada no convés de voo do porta-aviões USS Abraham Lincoln (CVN 72), da classe Nimitz, em 9 de maio de 2026 por Fotos da Marinha dos EUA

Equipes policiais foram enviadas ao endereço e tentaram estabelecer contato com o suspeito para convencê-lo a se entregar. Durante a ocorrência, no entanto, novos disparos foram ouvidos no interior do imóvel.

O chefe de polícia de Erie, Rick Lorah, confirmou a morte do homem apontado como responsável pelo ataque. Segundo ele, não havia indicação de que outras pessoas estivessem em risco após a ocorrência.

"Podemos confirmar que o suspeito está morto. Com base nas informações disponíveis, não há nenhuma ameaça à segurança pública", declarou.

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Até a divulgação das informações, as autoridades não haviam esclarecido a relação entre o atirador e as demais vítimas. Também não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias das mortes ou sobre a arma utilizada.

A motivação do ataque permanece sob investigação.

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