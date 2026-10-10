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Ataque a tiros nos Estados Unidos deixa nove mortos, incluindo duas crianças e uma grávida

Suspeito está entre os mortos; policiais tentaram negociar a rendição do homem antes de ouvirem novos disparos dentro de uma residência

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:15

Polícia nos EUA Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros deixou nove pessoas mortas na cidade de Erie, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, na noite de sexta-feira (9). Entre as vítimas estão duas crianças e uma mulher grávida. O suspeito de realizar os disparos também morreu, segundo informações divulgadas pela polícia local.

As autoridades foram acionadas por volta das 17h, no horário local, após receberem relatos de tiros na Perry Street. Testemunhas afirmaram ter visto um homem atirando antes de entrar em uma residência.

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Equipes policiais foram enviadas ao endereço e tentaram estabelecer contato com o suspeito para convencê-lo a se entregar. Durante a ocorrência, no entanto, novos disparos foram ouvidos no interior do imóvel.

O chefe de polícia de Erie, Rick Lorah, confirmou a morte do homem apontado como responsável pelo ataque. Segundo ele, não havia indicação de que outras pessoas estivessem em risco após a ocorrência.

"Podemos confirmar que o suspeito está morto. Com base nas informações disponíveis, não há nenhuma ameaça à segurança pública", declarou.

Até a divulgação das informações, as autoridades não haviam esclarecido a relação entre o atirador e as demais vítimas. Também não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias das mortes ou sobre a arma utilizada.