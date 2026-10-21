CONFLITO

Ataque de drone em mercado deixa 153 mortos em região sob disputa na África

Autoridades de Abyei responsabilizam o Sudão pela ofensiva e alertam que total de mortos pode aumentar

Estadão

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07:42

153 pessoas morreram no ataque Crédito: Médicos Sem Fronteiras

Um ataque de drone contra um mercado em Abyei, uma região disputada pelo Sudão e pelo Sudão do Sul, atingiu um depósito de combustível e provocou a morte de 153 pessoas na segunda-feira, 19. O local ainda estava em chamas na terça-feira, 20.

Autoridades locais responsabilizaram o Sudão pelo ataque e informaram que o número de mortos ainda deve crescer, já que há muitos desaparecidos e feridos em estado grave.

Um oficial das forças do Sudão disse que a ofensiva tinha como alvo caminhões de combustível provenientes do Sudão do Sul que abasteceriam um grupo paramilitar. "Não visamos civis", afirmou o militar, que não se identificou.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou o ataque e lamentou as mortes em comunicado divulgado na terça-feira.