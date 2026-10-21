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Ataque de drone em mercado deixa 153 mortos em região sob disputa na África

Autoridades de Abyei responsabilizam o Sudão pela ofensiva e alertam que total de mortos pode aumentar

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07:42

153 pessoas morreram no ataque
153 pessoas morreram no ataque Crédito: Médicos Sem Fronteiras

Um ataque de drone contra um mercado em Abyei, uma região disputada pelo Sudão e pelo Sudão do Sul, atingiu um depósito de combustível e provocou a morte de 153 pessoas na segunda-feira, 19. O local ainda estava em chamas na terça-feira, 20.

Autoridades locais responsabilizaram o Sudão pelo ataque e informaram que o número de mortos ainda deve crescer, já que há muitos desaparecidos e feridos em estado grave.

Um oficial das forças do Sudão disse que a ofensiva tinha como alvo caminhões de combustível provenientes do Sudão do Sul que abasteceriam um grupo paramilitar. "Não visamos civis", afirmou o militar, que não se identificou.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou o ataque e lamentou as mortes em comunicado divulgado na terça-feira.

A região de Abyei é rica em petróleo e não teve o status definido no acordo de paz de 2005 que encerrou décadas de guerra civil. A independência do Sudão do Sul, em 2011, também não foi capaz de determinar a qual país pertence Abyei. Fonte: Associated Press.

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