UCRÂNIA

Ataque deixa ao menos 10 mortos em região controlada pela Rússia

Entre as vítimas há crianças após um ataque aéreo atingir a cidade de Tokmak, na região de Zaporizhzhia

Pelo menos dez pessoas, entre elas crianças, morreram após um ataque aéreo no fim da sexta-feira, 12, atingir a cidade de Tokmak, ocupada pela Rússia na região de Zaporizhzhia, sul da Ucrânia. Uma autoridade instalada pelo Kremlin no local divulgou a informação, atribuindo a responsabilidade do ataque à Ucrânia