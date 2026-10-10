ARÁBIA SAUDITA

Ataque em aeroporto deixa 12 mortos e mais de 300 feridos; milícia assumiu autoria

Terminal em Riad foi evacuado, voos foram desviados e companhias aéreas suspenderam operações em meio à escalada dos ataques na região

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 21:16

Míssil atinge aeroporto na Arábia Saudita Crédito: Reprodução/X

Um ataque com míssil contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad, capital da Arábia Saudita, deixou 12 mortos e 309 feridos, segundo a Autoridade Geral de Aviação Civil saudita. O terminal foi evacuado neste sábado (10), e as operações aéreas foram interrompidas. Os rebeldes houthis, do Iêmen, assumiram a autoria da ofensiva, que ocorre em meio à escalada dos confrontos com a coalizão militar liderada pela Arábia Saudita.

Em comunicado, a autoridade de aviação civil informou que as vítimas têm diferentes nacionalidades, incluindo sauditas, bengaleses, egípcios, americanos, jordanianos, sírios, palestinos e sudaneses. Os feridos foram encaminhados a hospitais, e a extensão dos danos materiais ainda estava sendo avaliada.

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Dezenas de pessoas foram levadas para unidades de saúde. Testemunhas relataram cenas de correria e confusão nos portões de embarque.

Houthis reivindicam ataque contra aeroporto de Riad

Mohammed al-Bukhaiti, alto funcionário houthi, afirmou ao The New York Times que a milícia foi responsável pelo ataque. Segundo ele, a ação foi uma retaliação aos bombardeios sauditas contra o Iêmen nos últimos dias.

O dirigente alegou que instalações civis iemenitas, como aeroportos, portos, hospitais, mercados e salões de casamento e velório, também são atingidas pelos ataques e defendeu que as mesmas regras de proteção sejam aplicadas a estruturas equivalentes em outros países.

O bombardeio contra o aeroporto de Riad representa uma nova escalada em uma sequência de ofensivas entre os houthis e as forças apoiadas pela Arábia Saudita. O terminal já havia sido atingido em ataques anteriores nesta semana.

Na quinta-feira (8), uma ofensiva atribuída aos rebeldes provocou três mortes e danificou uma aeronave da companhia aérea saudita Saudia, segundo informações de autoridades do país.

Voos são suspensos e passageiros são orientados

O ataque provocou interrupções no tráfego aéreo. Por volta das 12h30, no horário de Brasília, o Flightradar24 mostrava decolagens suspensas ou canceladas e voos com destino a Riad desviados para Jedá, outra cidade saudita.

A administração do aeroporto orientou os passageiros a verificar a situação dos voos com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao terminal.

Reino Unido, França e Alemanha também emitiram alertas de segurança para seus cidadãos diante do agravamento do conflito. Apesar dos riscos, organizadores de dois grandes eventos previstos para este mês na Arábia Saudita afirmaram que manteriam as programações, com medidas adicionais de segurança.

Guerra no Iêmen amplia tensão no Oriente Médio

A ofensiva ocorre em meio à retomada dos combates na guerra civil do Iêmen, iniciada em 2014. No domingo anterior, forças do governo iemenita reconhecido internacionalmente lançaram uma grande operação contra os houthis, grupo aliado do Irã que controla parte do território, incluindo a capital, Sana.

A Arábia Saudita apoia militarmente as forças governistas, enquanto os combates se concentram em regiões estratégicas, incluindo áreas próximas ao estreito de Bab el-Mandeb, passagem entre o Mar Vermelho e o golfo de Áden. A região é fundamental para o comércio marítimo internacional.

Segundo um correspondente da Al Jazeera, bombardeios sauditas atingiram rotas de abastecimento e o aeroporto de Sana neste sábado. Em resposta, os houthis voltaram a lançar drones e foguetes contra o território saudita.

A escalada também se insere em um conflito regional mais amplo, envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Os ataques e as ameaças às rotas marítimas aumentam as preocupações com o comércio internacional e o mercado de energia.

Na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou em aberto a possibilidade de participação americana em novos ataques contra os houthis.

"É possível. Vamos analisar a questão", afirmou a jornalistas, acrescentando que o governo havia acabado de tomar conhecimento do ataque em Riad e que tomaria uma decisão.

Na sexta-feira (9), o enviado especial da ONU para o Iêmen, Hans Grundberg, alertou que a retomada da guerra e os ataques à infraestrutura do país ameaçam a liberdade de navegação no entorno do Mar Vermelho. Ele também destacou os riscos para as rotas comerciais e o mercado internacional de energia.