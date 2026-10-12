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Ataque hacker desliga freezers de supermercados na França e causa prejuízo milionário

Problema afetou redes como Intermarché, Coopérative U, Carrefour e E.Leclerc

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17:45

Estabelecimentos atingidos tiveram de descartar produtos frescos e congelados devido ao risco de contaminação provocado pela interrupção da cadeia de frio
Estabelecimentos atingidos tiveram de descartar produtos frescos e congelados devido ao risco de contaminação provocado pela interrupção da cadeia de frio Crédito: Reprodução/Intermache

Uma série de ataques cibernéticos atingiu supermercados na França entre a noite de domingo (11) e a madrugada de segunda-feira (12), alterando remotamente os sistemas de refrigeração e provocando o descongelamento de alimentos. O caso afetou redes como Intermarché, Coopérative U, Carrefour e E.Leclerc, além de outras empresas do setor.

Segundo o jornal britânico The Guardian, entre 150 e 200 lojas do Intermarché e quase 100 unidades da Coopérative U foram atingidas. Já o francês Le Monde estimou que cerca de 300 estabelecimentos do grupo Intermarché, incluindo lojas da marca Netto, foram afetados, além de aproximadamente 100 unidades da Coopérative U, 80 do Carrefour e 30 da Monoprix. 

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

Os estabelecimentos atingidos tiveram de descartar produtos frescos e congelados devido ao risco de contaminação provocado pela interrupção da cadeia de frio. Em alguns casos, as lojas precisaram fechar temporariamente para retirar os alimentos comprometidos e reorganizar os estoques.

O prejuízo total ainda não havia sido calculado. De acordo com o Le Monde, as perdas podem chegar a dezenas de milhões de euros. Um proprietário de supermercado Intermarché em Gradignan, no sudoeste da França, relatou prejuízo de 21 mil euros apenas em produtos congelados, considerando o preço de compra.

Temperaturas foram alteradas remotamente

Segundo a reportagem do Le Monde, os invasores modificaram parâmetros dos sistemas de refrigeração, elevando a temperatura do processo de descongelamento a 50°C. Eles também ampliaram de uma para oito horas a duração da operação, atrasando o acionamento dos alarmes e a identificação do problema.

Em uma loja na cidade francesa de La Haye, equipamentos teriam chegado a derreter com o calor, que alcançou 80°C, segundo relatos citados pelo jornal francês.

O The Guardian informou que a maior rede de supermercados da França, E.Leclerc, também teria sido atingida, embora não tivesse confirmado o incidente naquele momento. As autoridades francesas investigam ainda a possível relação entre o ataque, os prejuízos aos estoques e ocorrências de incêndio.

Falha de segurança e investigação

O Le Monde informou que uma possível porta de entrada para os invasores foi identificada nos sistemas de controle de refrigeração fornecidos pela empresa dinamarquesa Danfoss. A companhia afirmou que a maioria das unidades afetadas utiliza versões antigas de seus produtos, que chegaram ao fim da vida útil e não recebem mais atualizações de software ou segurança.

A empresa havia divulgado, em 1º de agosto, um alerta sobre uma falha de segurança em determinados programas e recomendado a instalação de atualizações. A vulnerabilidade poderia permitir que invasores assumissem o controle dos sistemas e alterassem parâmetros de funcionamento.

A Procuradoria de Paris abriu uma investigação para identificar os estabelecimentos afetados e estabelecer a relação entre o ataque, as perdas de alimentos e os possíveis incêndios. O caso está sob apuração das autoridades francesas especializadas em crimes cibernéticos.

O presidente-executivo da Coopérative U, Dominique Schelcher, classificou o episódio como inédito e afirmou que atingir equipamentos essenciais à conservação de alimentos e ao abastecimento da população é extremamente grave.

Outro problema apontado pelo Intermarché, segundo o The Guardian, é a cobertura dos seguros. A rede alertou que algumas apólices podem não cobrir esse tipo de incidente ocorrido dentro das lojas, o que pode ampliar o impacto financeiro sobre os estabelecimentos.

Até a publicação das reportagens, nenhum grupo havia reivindicado a autoria do ataque. As redes afetadas trabalhavam para restabelecer os sistemas e repor os estoques.

Tags:

Prejuízo Supermercado França Ataque Hacker

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