GUERRA

Ataque russo na Ucrânia já deixou 36 mortos

Um prédio de dois andares do hospital infantil foi parcialmente destruído. No prédio principal de dez andares do hospital, janelas e portas foram arrancadas e as paredes ficaram enegrecidas. Voluntários formaram uma linha, passando pedras e destroços uns para os outros. A fumaça ainda saía do prédio, e voluntários e equipes de emergência trabalhavam com máscaras de proteção.