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Atividade de bots cai 94% nas redes sociais após ataques ucranianos a centros de dados na Rússia

Dados incluem robôs de busca e não confirmam impacto sobre contas políticas; usuários relatam menos respostas automatizadas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:00

Ataques ucranianos miraram empresa de tecnologia russa
Ataques ucranianos miraram empresa de tecnologia russa Crédito: Imagem gerada por IA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (12) que houve "menos hostilidade" nas redes sociais após ataques ucranianos contra centros de dados da empresa russa de tecnologia Yandex, na Rússia. Segundo ele, a interrupção dos serviços reduziu a presença de bots nas plataformas.

“Muita gente, muita gente reparou nisso, e passou a haver menos ódio, menos divisão e menos provocações, porque havia menos bots”, declarou durante o Fórum de Segurança de Varsóvia.

Veja registros da guerra na Ucrânia

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Mais de 500 drones e mísseis russos atacaram a Ucrânia no dia 4 de julho deste ano por Fotos Públicas

Três instalações da Yandex foram atingidas por drones nos últimos dias: uma em Sasovo, na região de Riazan, outra na região de Kaluga e uma terceira na região de Vladimir, alvo do ataque mais recente, no domingo. A companhia, frequentemente comparada ao Google, confirmou a suspensão das operações em Vladimir após danos à infraestrutura.

Uma análise de dados do Cloudflare Radar apontou queda de cerca de 94% no tráfego automatizado originado na rede da empresa no domingo, em relação à média da segunda metade de setembro. Esse indicador, porém, também contabiliza atividades legítimas, como robôs de motores de busca, e não permite concluir se contas nas redes sociais ligadas ao Kremlin foram afetadas.

A interrupção dos serviços provocou especulações sobre a participação de bots russos no debate político em outros países. Na Alemanha, circularam relatos de redução da atividade online em torno do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), sem números verificados de forma independente.

“Se for confirmado, isto é revelador: centros de dados russos são atingidos e a atividade online em torno da AfD cai de repente”, escreveu no X o eurodeputado checo Tomáš Zdechovský.

Relatos semelhantes envolveram o Reform UK, no Reino Unido. Nos Estados Unidos, usuários do X disseram ter observado menos respostas aparentemente automatizadas em apoio a posições conservadoras.

O debate ocorre a poucas semanas das eleições de novembro para o Congresso americano, em meio a preocupações com interferência estrangeira e o uso de contas automatizadas para influenciar discussões políticas.

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