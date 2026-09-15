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Atleta vence prova após fazer cocô durante corrida e Hyrox muda regras

Australiana Joanna Wietrzyk continuou na disputa em Pequim mesmo após sofrer um episódio de incontinência intestinal; organização pediu desculpas e anunciou mudanças

Mariana Rios

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 15:41

Público acompanha competição em Pequim; atleta continuou a corrida apesar de ter se sujado e acabou em primeiro lugar na categoria feminina Pro Crédito: Reprodução

A atleta australiana Joanna Wietrzyk venceu uma prova da Hyrox em Pequim, na China, mesmo após sofrer um episódio de incontinência intestinal durante a competição. Ela continuou a corrida apesar de ter sujado as pernas, os calçados e partes do percurso e acabou em primeiro lugar na categoria feminina Pro.

O episódio ocorreu no sábado (12), durante a disputa. Imagens da atleta durante a prova circularam nas redes sociais e provocaram críticas à organização, principalmente porque outras competidoras seguiram utilizando o mesmo percurso e equipamentos depois da ocorrência.

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A Hyrox reconheceu que errou ao permitir que Wietrzyk continuasse na competição sem uma intervenção imediata. Em comunicado divulgado após a repercussão do caso, o cofundador da organização, Moritz Fürste, pediu desculpas aos envolvidos e afirmou que a entidade já começou a alterar procedimentos e regras para evitar que situações semelhantes se repitam.

Segundo Fürste, a organização não reagiu de forma adequada durante a prova. A Hyrox também afirmou que houve confusão na aplicação de protocolos destinados às competições de elite e às disputas com participação em massa.

A Hyrox China informou que a área da competição foi limpa após o evento e que os equipamentos envolvidos foram retirados. A organização também anunciou a substituição do piso do local para as próximas competições.

Wietrzyk é uma atleta de elite da modalidade e detém o recorde mundial feminino da Hyrox. A competição combina corrida e exercícios funcionais em um formato padronizado realizado em diferentes países.