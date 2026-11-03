ACIDENTE FATAL

Áudio registra piloto rezando antes de queda de jatinho que matou nove na Flórida

Enquanto Jeff Gregory rezava o Pai-Nosso, a copiloto Nathalia Filgueiras, de 20 anos, declarou emergência

Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 11:42

Jeff Gregory Crédito: Reprodução

O piloto Jeff Gregory, de 55 anos, foi ouvido rezando o Pai-Nosso nos instantes que antecederam a queda de um Learjet 60 em Palm Beach, na Flórida (EUA), no domingo (1º). A oração ficou registrada no áudio das comunicações com o controle de tráfego aéreo, que também captou os pedidos de socorro da copiloto Nathalia Filgueiras, de 20 anos. As nove pessoas a bordo morreram.

Nathalia informou aos controladores que o jato descia rapidamente e declarou emergência ao perceber que a aeronave estava em excesso de velocidade. Um controlador tentou manter contato com a tripulação. “Estou aqui com você, fale comigo”, disse. Na última transmissão, a copiloto relatou que o avião estava inclinado a 60 graus e avisou: “Estamos sem tempo”.

Imagens mostram o jatinho mergulhando de nariz e explodindo ao atingir um cruzamento. Um homem que estava perto do local foi atingido por destroços e sofreu um ferimento na perna, segundo as autoridades.

Avião caiu em Palm Beach County, Florida 1 de 6

Copiloto relatou turbulência e gelo em mensagem

Cerca de dez minutos antes do acidente, Nathalia enviou uma mensagem ao namorado, que também é piloto. Segundo o padrasto dela, Thiago, ouvido pelo New York Post, a jovem escreveu: “Estou com turbulência, estou com gelo”.

O jatinho seguia de Austin, no Texas, para as Bahamas. Em coletiva na segunda-feira (2), o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) apontou as condições meteorológicas severas como um “fator significativo” no acidente. Os investigadores apuram se a aeronave começou a se desintegrar ainda no ar e se houve acúmulo de gelo. A causa da queda segue sob investigação.

Além dos dois tripulantes, estavam no voo o empresário do setor de tecnologia Adam Robinson, de 45 anos, e a mulher dele, Helen Sharp, de 40. Segundo o Daily Mail, a babá do casal, dois amigos e duas crianças também estavam a bordo.