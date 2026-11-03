Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Áudio registra piloto rezando antes de queda de jatinho que matou nove na Flórida

Enquanto Jeff Gregory rezava o Pai-Nosso, a copiloto Nathalia Filgueiras, de 20 anos, declarou emergência

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 11:42

Jeff Gregory
Jeff Gregory Crédito: Reprodução

O piloto Jeff Gregory, de 55 anos, foi ouvido rezando o Pai-Nosso nos instantes que antecederam a queda de um Learjet 60 em Palm Beach, na Flórida (EUA), no domingo (1º). A oração ficou registrada no áudio das comunicações com o controle de tráfego aéreo, que também captou os pedidos de socorro da copiloto Nathalia Filgueiras, de 20 anos. As nove pessoas a bordo morreram.

Nathalia informou aos controladores que o jato descia rapidamente e declarou emergência ao perceber que a aeronave estava em excesso de velocidade. Um controlador tentou manter contato com a tripulação. “Estou aqui com você, fale comigo”, disse. Na última transmissão, a copiloto relatou que o avião estava inclinado a 60 graus e avisou: “Estamos sem tempo”.

Imagens mostram o jatinho mergulhando de nariz e explodindo ao atingir um cruzamento. Um homem que estava perto do local foi atingido por destroços e sofreu um ferimento na perna, segundo as autoridades.

Avião caiu em Palm Beach County, Florida

Avião caiu em Palm Beach County, na Flórida; não há sobreviventes por Reprodução
O acidente ocorreu pouco depois das 13h nas proximidades da Military Trail com a 10th Avenue North por Reprodução
O Corpo de Bombeiros do Condado de Palm Beach mobilizou equipes para atender à ocorrência por Reprodução
Após o acidente, todas as faixas da Military Trail foram interditadas no trecho entre o Cresthaven Boulevard e a 10th Avenue North por Reprodução
O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach orientou os motoristas a evitar a região e procurar rotas alternativas. por Reprodução
O parque atingido fica em Greenacres, uma comunidade formada principalmente por casas modulares e residências móveis, nos arredores de Palm Springs por Reprodução
1 de 6
Avião caiu em Palm Beach County, na Flórida; não há sobreviventes por Reprodução

Copiloto relatou turbulência e gelo em mensagem

Cerca de dez minutos antes do acidente, Nathalia enviou uma mensagem ao namorado, que também é piloto. Segundo o padrasto dela, Thiago, ouvido pelo New York Post, a jovem escreveu: “Estou com turbulência, estou com gelo”.

O jatinho seguia de Austin, no Texas, para as Bahamas. Em coletiva na segunda-feira (2), o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) apontou as condições meteorológicas severas como um “fator significativo” no acidente. Os investigadores apuram se a aeronave começou a se desintegrar ainda no ar e se houve acúmulo de gelo. A causa da queda segue sob investigação.

Leia mais

Imagem - Copilota de jato que caiu na Flórida tinha 20 anos e era de família brasileira

Copilota de jato que caiu na Flórida tinha 20 anos e era de família brasileira

Imagem - Turbulência, problema com gelo e pedido de socorro: o que se sabe sobre a queda do jatinho particular que deixou 9 mortos na Flórida

Turbulência, problema com gelo e pedido de socorro: o que se sabe sobre a queda do jatinho particular que deixou 9 mortos na Flórida

Imagem - Jato particular cai com 9 pessoas em parque, provoca forte explosão na Flórida, e vídeo captura acidente: não há sobreviventes

Jato particular cai com 9 pessoas em parque, provoca forte explosão na Flórida, e vídeo captura acidente: não há sobreviventes

Além dos dois tripulantes, estavam no voo o empresário do setor de tecnologia Adam Robinson, de 45 anos, e a mulher dele, Helen Sharp, de 40. Segundo o Daily Mail, a babá do casal, dois amigos e duas crianças também estavam a bordo.

Criada no condado de Palm Beach, Nathalia tirou a primeira licença de piloto aos 17 anos, em 2023. Na época, contou à emissora local CBS12 que os amigos brincavam porque ela ainda não sabia dirigir. A resposta dela era: “É, mas eu sei voar”.

Mais recentes

Imagem - Dezessete funcionários dos parques da Disney e do Universal Studios são presos por abuso e tráfico sexual de crianças

Dezessete funcionários dos parques da Disney e do Universal Studios são presos por abuso e tráfico sexual de crianças
Imagem - Aos 24 anos, corredora passa mal e morre na reta final de sua primeira maratona

Aos 24 anos, corredora passa mal e morre na reta final de sua primeira maratona
Imagem - Aos 55 anos, homem mais rico do mundo doa quase meio bilhão de dólares para financiar candidatos nos EUA

Aos 55 anos, homem mais rico do mundo doa quase meio bilhão de dólares para financiar candidatos nos EUA