Austrália usa 73 drones e sensores para monitorar tubarões e alertar banhistas em tempo real

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Mariana Rios
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:38
A Austrália ampliou o sistema de monitoramento de tubarões no litoral de New South Wales, estado onde fica Sydney, com o uso de drones, sensores submarinos e rastreamento de animais marcados. A medida faz parte de um programa estadual orçado em mais de R$ 437 milhões voltado à segurança de pessoas que frequentam praias e áreas costeiras.
Pela primeira vez, duas estações de monitoramento foram instaladas no Sydney Harbour, nas regiões de Balmoral, em Middle Harbour, e Lady Bay. Os equipamentos detectam tubarões marcados que estejam a aproximadamente 500 metros e enviam alertas em tempo real pelo aplicativo SharkSmart.
Como a Austrália monitora tubarões no mar e quais são as espécies
O reforço do sistema de monitoramento e da tecnologia empregada chama atenção e ocorre depois de uma sequência de ataques e avistamentos ao longo deste ano (veja abaixo).
As duas novas estações se somam às 37 já instaladas ao longo da costa de New South Wales. Segundo o governo estadual, a rede monitora atualmente 1.698 tubarões-brancos, 938 tubarões-tigre e 374 tubarões-touro. O objetivo também é ampliar o conhecimento científico sobre os deslocamentos e o comportamento dos animais, especialmente dos tubarões-touro no porto de Sydney.
O programa também foi ampliado com 73 drones operando em 97 praias. A partir de setembro, os voos passaram a ocorrer das 6h15 às 17h, e haverá reforço durante as férias escolares, a partir de sábado (26). O governo prevê mais de 300 mil horas de monitoramento programadas em 2026, um aumento de 1.200% em relação ao programa anterior.
Desde 1º de setembro, o Estado também iniciou a instalação de 51 redes de proteção entre Newcastle e Wollongong, enquanto 305 linhas SMART permanecem distribuídas entre Tweed Heads e Bega. O programa combina essas medidas com pesquisa científica, monitoramento por drones e alertas aos frequentadores das praias.
O governo afirma que o risco de interação com tubarões não pode ser eliminado completamente e orienta os usuários das praias a consultar as condições locais e utilizar o aplicativo SharkSmart.
18 de setembro de 2026 — Sorrento Beach, Perth (Austrália Ocidental): um homem morreu após ser atacado por um tubarão enquanto nadava. A praia foi fechada e equipes fizeram buscas no local.
13 de junho de 2026 — Coogee Beach, Sydney (NSW): Leah Stewart, 34 anos, foi atacada durante uma manhã de natação por um tubarão estimado em cerca de quatro metros. Ela sofreu ferimentos gravíssimos e teve o braço amputado.
16 de maio de 2026 — Rottnest Island, Austrália Ocidental: um homem de 38 anos morreu depois de ser atacado por um grande tubarão-branco enquanto mergulhava/pescava.
Janeiro de 2026 — Sydney: houve uma sequência incomum de ataques. Em 18 de janeiro, um menino de 12 anos foi gravemente ferido por um tubarão em Vaucluse; no dia seguinte, um surfista de 27 anos sofreu ferimentos graves em Manly. Houve ainda outros incidentes na região naquele período.