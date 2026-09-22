NOVO ATAQUE

Austrália usa 73 drones e sensores para monitorar tubarões e alertar banhistas em tempo real

Homem de 63 anos morreu após ser atacado por um tubarão-branco na sexta (18), em Sorrento Beach, Perth, costa oeste do país

Mariana Rios

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:38

Scarborough Beach, em Perth, já registrou ataques de tubarão: águas turquesas, areia branca e paisagem urbana litorânea Crédito: Divulgação SharkSmart/NSW e Shutterstock

A Austrália ampliou o sistema de monitoramento de tubarões no litoral de New South Wales, estado onde fica Sydney, com o uso de drones, sensores submarinos e rastreamento de animais marcados. A medida faz parte de um programa estadual orçado em mais de R$ 437 milhões voltado à segurança de pessoas que frequentam praias e áreas costeiras.

Pela primeira vez, duas estações de monitoramento foram instaladas no Sydney Harbour, nas regiões de Balmoral, em Middle Harbour, e Lady Bay. Os equipamentos detectam tubarões marcados que estejam a aproximadamente 500 metros e enviam alertas em tempo real pelo aplicativo SharkSmart.

Como a Austrália monitora tubarões no mar e quais são as espécies 1 de 7

O reforço do sistema de monitoramento e da tecnologia empregada chama atenção e ocorre depois de uma sequência de ataques e avistamentos ao longo deste ano (veja abaixo).

As duas novas estações se somam às 37 já instaladas ao longo da costa de New South Wales. Segundo o governo estadual, a rede monitora atualmente 1.698 tubarões-brancos, 938 tubarões-tigre e 374 tubarões-touro. O objetivo também é ampliar o conhecimento científico sobre os deslocamentos e o comportamento dos animais, especialmente dos tubarões-touro no porto de Sydney.

73 drones em 97 praias

O programa também foi ampliado com 73 drones operando em 97 praias. A partir de setembro, os voos passaram a ocorrer das 6h15 às 17h, e haverá reforço durante as férias escolares, a partir de sábado (26). O governo prevê mais de 300 mil horas de monitoramento programadas em 2026, um aumento de 1.200% em relação ao programa anterior.

Desde 1º de setembro, o Estado também iniciou a instalação de 51 redes de proteção entre Newcastle e Wollongong, enquanto 305 linhas SMART permanecem distribuídas entre Tweed Heads e Bega. O programa combina essas medidas com pesquisa científica, monitoramento por drones e alertas aos frequentadores das praias.

O governo afirma que o risco de interação com tubarões não pode ser eliminado completamente e orienta os usuários das praias a consultar as condições locais e utilizar o aplicativo SharkSmart.

Ataques mais recentes

18 de setembro de 2026 — Sorrento Beach, Perth (Austrália Ocidental): um homem morreu após ser atacado por um tubarão enquanto nadava. A praia foi fechada e equipes fizeram buscas no local.

13 de junho de 2026 — Coogee Beach, Sydney (NSW): Leah Stewart, 34 anos, foi atacada durante uma manhã de natação por um tubarão estimado em cerca de quatro metros. Ela sofreu ferimentos gravíssimos e teve o braço amputado.

16 de maio de 2026 — Rottnest Island, Austrália Ocidental: um homem de 38 anos morreu depois de ser atacado por um grande tubarão-branco enquanto mergulhava/pescava.