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Avalanche em estação de esqui no Chile deixa três mortos e quatro feridos

Deslizamento de neve atingiu grupo de montanhistas perto da Laguna del Inca, na região de Valparaíso; vítimas estavam em área não autorizada

Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 19:30 - Atualizado há uma hora

Avalanche atingiu sete montanhistas perto da estação de esqui Portillo, no Chile, deixando três mortos e quatro feridos Crédito: Repdução

ma avalanche deixou três pessoas mortas e outras quatro feridas nas proximidades da estação de esqui Portillo, no Chile, neste domingo (18). O deslizamento de neve atingiu um grupo de sete montanhistas na região da Laguna del Inca, na comuna de Los Andes, a cerca de 80 quilômetros de Santiago.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades chilenas, o grupo seguia em direção ao cume do Cerro Los Tres Hermanos quando foi arrastado pela neve para dentro da lagoa. Equipes de emergência foram mobilizadas para realizar as buscas e prestar atendimento às vítimas.

Durante a operação, os socorristas retiraram da água os corpos de um homem e de uma mulher. A terceira vítima também foi encontrada sem vida. Entre os feridos, dois foram encaminhados ao Hospital San Juan de Dios, em Los Andes.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, uma das vítimas era argentina, enquanto as demais seriam chilenas.

Grupo estava em área proibida

A administração da estação de esqui Portillo informou que o acidente aconteceu fora da área autorizada para a prática de esqui e de outras atividades. O local conta com placas de sinalização que alertam para os riscos e proíbem a entrada em zonas restritas.

O prefeito de Los Andes, Manuel Rivera, afirmou que os montanhistas não estavam registrados no centro de esqui e não possuíam as autorizações necessárias para realizar o percurso. Segundo ele, o grupo teria sido alertado sobre o perigo de seguir pela região.

A administração da estação também reforçou que desrespeitar as restrições pode colocar em risco tanto os visitantes quanto os profissionais envolvidos em eventuais operações de resgate.

Operação de resgate

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile (Senapred) confirmou as três mortes e os quatro feridos após a conclusão dos trabalhos de busca e verificação das equipes em campo.