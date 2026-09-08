NO POUSO

Avião da Amazon sai da pista, atinge dois carros e cinco pessoas morrem em Aeroporto de Miami

Vítimas estavam em dois veículos atingidos pelo cargueiro; piloto e copiloto sobreviveram

Mariana Rios

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:27

Boeing 767, operado pela empresa 21 Air, saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Miami e atingiu veículos Crédito: Reprodução/X

As cinco pessoas que morreram no acidente com um avião cargueiro da Amazon, no domingo (6), em Miami, nos Estados Unidos, estavam em dois veículos atingidos pela aeronave após ela sair da pista. A informação foi confirmada pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB).

O Boeing 767, operado pela empresa 21 Air, saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Miami e atingiu primeiro uma van de uma empresa de limpeza. Em seguida, o avião atravessou a área do aeroporto e atingiu um segundo veículo.

? Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport



At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP — FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

Segundo o NTSB, os cinco mortos estavam nos veículos que foram atingidos. Os dois pilotos que estavam a bordo do avião sobreviveram e ainda seriam ouvidos pelos investigadores.

Outras cinco pessoas ficaram feridas: três em estado grave e duas com ferimentos leves. A aeronave havia partido de San Juan, em Porto Rico, com destino a Miami.

O cargueiro percorreu cerca de 400 metros além do fim da pista antes de parar. Destroços ficaram espalhados pela área e a van atingida ficou completamente destruída, segundo Jennifer Homendy, presidente do NTSB.

As autoridades recuperaram as duas caixas-pretas do avião — o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine. Os equipamentos serão analisados para ajudar a determinar o que provocou o acidente. A causa ainda não foi estabelecida.