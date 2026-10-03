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Avião médico com seis pessoas a bordo desaparece durante voo nos EUA; força-tarefa faz buscas

Aeronave seguia das Bermudas para Boston quando perdeu contato; pilotos e integrantes da equipe médica são canadenses

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:34

Avião está desaparecido Crédito: Reprodução

Um avião de evacuação médica com seis pessoas a bordo desapareceu na madrugada deste sábado (3) durante um voo entre as Bermudas e Boston, nos Estados Unidos. A Guarda Costeira americana mobilizou aeronaves, helicóptero, embarcações e um navio para procurar o jato na região da costa de Nantucket, em Massachusetts.

A aeronave é um Gulfstream G100 operado pela Latitude Air Ambulance, empresa canadense especializada em transporte e repatriação médica. O contato com o avião foi perdido por volta de 1h30, no horário local.

Segundo a empresa, estavam a bordo dois pilotos, dois integrantes da equipe médica, um paciente e um familiar. Os quatro profissionais são canadenses. As nacionalidades do paciente e do acompanhante não foram divulgadas.

Até o momento, não há informações sobre o que provocou a perda de contato nem sobre as condições das seis pessoas.

Força-tarefa procura aeronave

A Guarda Costeira dos Estados Unidos montou uma operação de busca na região de Nantucket. Entre os recursos mobilizados estão aviões HC-144 Ocean Sentry e HC-130 Hercules, um helicóptero MH-60 Jayhawk, uma lancha salva-vidas e o navio-patrulha William Sparling.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que emitiu um alerta de busca e salvamento para o jato e passou a coordenar os trabalhos com a Guarda Costeira e o centro responsável pelas operações de resgate.

Áudios do controle de tráfego aéreo de Boston obtidos pela NBC News indicam que controladores tentaram entrar em contato com o Gulfstream. Em determinado momento, outra aeronave também foi solicitada a tentar estabelecer comunicação com o avião desaparecido. Não foi informado se houve resposta.

O avião deveria pousar no Aeroporto Internacional Logan, em Boston. A Massachusetts Port Authority confirmou que a aeronave não chegou ao destino no horário previsto.

Canadá acompanha buscas

O governo canadense informou que acompanha a operação e mantém contato com as autoridades americanas. O ministro dos Transportes do Canadá, Steven MacKinnon, manifestou solidariedade às pessoas que estavam no avião e aos familiares.

O governo das Bermudas também acompanha o caso. O primeiro-ministro David Burt afirmou estar em contato com familiares dos ocupantes e com autoridades envolvidas na operação.

Clarence Togeretz, diretor de operações de voo da Latitude Air Ambulance, afirmou que a empresa fica em alerta quando uma tripulação deixa de estabelecer contato dentro do período esperado. Ele ressaltou, entretanto, que a perda de comunicação, isoladamente, não permite concluir o que aconteceu com a aeronave.

A Latitude Air Ambulance possui uma frota de dez aviões e realiza serviços de evacuação e repatriação médica internacional.