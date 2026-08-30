NAUFRÁGIO

Balsa com 267 pessoas vira perto do Chipre; pelo menos seis pessoas morreram

Segundo as autoridades locais, 89 pessoas ainda estão desaparecidas

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:42

Chipre Crédito: Reprodução

Pelo menos seis pessoas morreram depois que uma balsa que transportava mais de 260 pessoas no norte do Chipre. O naufrágio ocorreu na manhã deste domingo, no norte do país, que fica no leste do Mar Mediterrâneo.

Segundo a Al Jazeera, o primeiro-ministro do Chipre do Norte, Unal Ustel, informou que as mortes morreram após a balsa virar. Até as primeiras horas da manhã deste domingo, 172 pessoas foram resgatadas e outras 89 permaneciam desaparecidas.

Tratava-se de uma embarcação do tipo catamarã e que havia deixado o porto de Kyrenia. A poucos quilômetros da costa, começou afundar. Ao todo, havia 267 pessoas a bordo, incluindo integrantes da tripulação.