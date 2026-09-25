Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Banco italiano perde R$ 600 milhões em golpe com voz clonada por IA

Criminosos se passaram pelo CEO da instituição bancária em mensagem no WhatsApp e usaram inteligência artificial para imitar voz de um advogado

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 23:31

Carlo Messina, CEO do Intesa Sanpaolo, teve a voz clonada por IA em golpe milionário
Golpistas se passaram por Carlo Messina, CEO do Intesa Sanpaolo Crédito: Divulgação

A maior instituição financeira da Itália foi alvo de um golpe que usou inteligência artificial para clonar a voz de um advogado e convencer um executivo a autorizar transferências milionárias. Cerca de € 95 milhões (aproximadamente R$ 600 milhões) foram enviados para contas no exterior, principalmente na China e em Hong Kong. Desse total, € 36 milhões (cerca de R$ 230 milhões) ainda não foram recuperados. Os valores em reais são aproximados pela conversão atual.

O alvo foi a Fideuram, braço de private banking do grupo Intesa Sanpaolo. Segundo a emissora holandesa NOS, o golpe começou em fevereiro, quando o então presidente da Fideuram recebeu uma mensagem pelo WhatsApp que aparentava ter sido enviada por Carlo Messina, CEO do Intesa Sanpaolo. A apuração foi realizada pelo jornal italiano Corriere della Sera.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
1 de 9
1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

Na mensagem, o falso executivo pedia ajuda urgente para realizar uma operação financeira no exterior. Em seguida, os criminosos fizeram uma ligação para reforçar a história. Do outro lado da linha, havia uma pessoa que se passava por um sócio de um grande escritório internacional de advocacia.

O detalhe que tornou o golpe mais sofisticado foi o uso de IA para reproduzir a voz do advogado, fazendo com que a ligação parecesse legítima. Depois da conversa, os criminosos também enviaram e-mails falsos com informações sobre as transferências. Convencido de que a solicitação era verdadeira, o executivo autorizou os pagamentos.

A fraude foi identificada pelos sistemas internos de segurança da instituição. Com a cooperação de autoridades e instituições financeiras da Itália, China e Portugal, cerca de € 59 milhões foram recuperados, segundo a reconstrução publicada pela imprensa italiana. Os cerca de € 36 milhões restantes teriam passado por diversas contas no exterior e sido convertidos em criptomoedas, dificultando o rastreamento.

O caso é investigado pela Promotoria de Milão, que tenta identificar os responsáveis e acompanhar o caminho do dinheiro. Segundo agências internacionais, um estrangeiro que vive fora da Europa está sob investigação por suspeita de fraude informática. O executivo que autorizou as transferências e outros dirigentes da Fideuram não são investigados, de acordo com as fontes ouvidas por uma das agências.

O então presidente da Fideuram deixou o cargo em março, alegando motivos pessoais. Na época, a instituição não divulgou outras explicações para a saída.

A Intesa Sanpaolo afirmou, por meio de informações divulgadas anteriormente, que seus sistemas não foram invadidos. O golpe explorou a identidade de executivos e o uso de recursos de inteligência artificial para tornar as comunicações falsas mais convincentes.

Leia mais

Imagem - Golpe usa número verdadeiro de banco, advogado e empresa para enganar vítimas; veja como se proteger

Golpe usa número verdadeiro de banco, advogado e empresa para enganar vítimas; veja como se proteger

Tags:

Banco Inteligência Artificial Fraude Milionária

Mais recentes

Imagem - Professor é atingido por tortas durante aula em universidade

Professor é atingido por tortas durante aula em universidade
Imagem - Morre homem que foi baleado durante comício da campanha de Trump em 2024

Morre homem que foi baleado durante comício da campanha de Trump em 2024
Imagem - Como funciona a ‘armadilha sexual’ usada para tentar obter segredos militares

Como funciona a ‘armadilha sexual’ usada para tentar obter segredos militares