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Banco italiano perde R$ 600 milhões em golpe com voz clonada por IA

Criminosos se passaram pelo CEO da instituição bancária em mensagem no WhatsApp e usaram inteligência artificial para imitar voz de um advogado

Mariana Rios

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 23:31

Golpistas se passaram por Carlo Messina, CEO do Intesa Sanpaolo Crédito: Divulgação

A maior instituição financeira da Itália foi alvo de um golpe que usou inteligência artificial para clonar a voz de um advogado e convencer um executivo a autorizar transferências milionárias. Cerca de € 95 milhões (aproximadamente R$ 600 milhões) foram enviados para contas no exterior, principalmente na China e em Hong Kong. Desse total, € 36 milhões (cerca de R$ 230 milhões) ainda não foram recuperados. Os valores em reais são aproximados pela conversão atual.

O alvo foi a Fideuram, braço de private banking do grupo Intesa Sanpaolo. Segundo a emissora holandesa NOS, o golpe começou em fevereiro, quando o então presidente da Fideuram recebeu uma mensagem pelo WhatsApp que aparentava ter sido enviada por Carlo Messina, CEO do Intesa Sanpaolo. A apuração foi realizada pelo jornal italiano Corriere della Sera.

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Na mensagem, o falso executivo pedia ajuda urgente para realizar uma operação financeira no exterior. Em seguida, os criminosos fizeram uma ligação para reforçar a história. Do outro lado da linha, havia uma pessoa que se passava por um sócio de um grande escritório internacional de advocacia.

O detalhe que tornou o golpe mais sofisticado foi o uso de IA para reproduzir a voz do advogado, fazendo com que a ligação parecesse legítima. Depois da conversa, os criminosos também enviaram e-mails falsos com informações sobre as transferências. Convencido de que a solicitação era verdadeira, o executivo autorizou os pagamentos.

A fraude foi identificada pelos sistemas internos de segurança da instituição. Com a cooperação de autoridades e instituições financeiras da Itália, China e Portugal, cerca de € 59 milhões foram recuperados, segundo a reconstrução publicada pela imprensa italiana. Os cerca de € 36 milhões restantes teriam passado por diversas contas no exterior e sido convertidos em criptomoedas, dificultando o rastreamento.

O caso é investigado pela Promotoria de Milão, que tenta identificar os responsáveis e acompanhar o caminho do dinheiro. Segundo agências internacionais, um estrangeiro que vive fora da Europa está sob investigação por suspeita de fraude informática. O executivo que autorizou as transferências e outros dirigentes da Fideuram não são investigados, de acordo com as fontes ouvidas por uma das agências.

O então presidente da Fideuram deixou o cargo em março, alegando motivos pessoais. Na época, a instituição não divulgou outras explicações para a saída.