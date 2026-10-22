TURISMO

Batata frita com parmesão vira febre no TikTok e provoca revolta de moradores em Amsterdã

Filas de mais de uma hora, lixo e ratos estão entre as reclamações da vizinhança contra estabelecimento que virou atração turística; juiz decidirá sobre o futuro da loja em novembro

Mariana Rios

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15:04

Porções de batata frita com parmesão e maionese de trufas Crédito: Divulgação/Fabel Friet

Uma loja de batatas fritas virou alvo de uma disputa judicial em Amsterdã, na Holanda. Famosa nas redes sociais por servir porções cobertas com maionese de trufas e uma generosa camada de parmesão, a Fabel Friet atrai turistas do mundo inteiro, mas provoca a revolta de moradores que reclamam das filas, do lixo e da aglomeração nas ruas.

Segundo reportagem da revista alemã Der Spiegel, os vizinhos de uma das 5 unidades - na região das Nove Ruas, tentam há anos chamar a atenção das autoridades para os transtornos provocados pelo estabelecimento. Após a renovação da licença de funcionamento, na primavera europeia, moradores recorreram à Justiça administrativa para pedir o fechamento da loja.

Batata frita com parmesão e maionese de trufas vira febre nas redes sociais 1 de 7

Batatas com fama internacional e filas nas ruas

O sucesso da Fabel Friet cresceu desde 2022, impulsionado por vídeos no TikTok e publicações no Instagram. A combinação de batatas douradas, maionese de trufas brancas e parmesão se tornou uma atração para visitantes dispostos a esperar mais de uma hora pelo lanche durante a alta temporada.

O problema, segundo os moradores, é que a popularidade da loja ultrapassou os limites da calçada. Localizada em uma das chamadas Negen Straatjes - as Nove Ruas, área conhecida pelas boutiques, bares e cafés, a Fabel Friet fica em uma região com vias estreitas e grande circulação de pedestres.

As filas frequentemente avançam para além do canal Keizersgracht. Clientes comem nas escadas de prédios residenciais, diante de vitrines e até na rua. Em momentos de maior movimento, bicicletas e carros encontram dificuldade para passar.

Moradores falam em ratos, gaivotas e risco no trânsito

Durante a audiência judicial, moradores relataram os impactos da movimentação. Niek van der Heijden, morador da região e principal representante dos vizinhos na ação judicial contra a loja, afirmou que a rotina da região muda conforme o funcionamento da loja. Ele citou uma queda de energia ocorrida no estabelecimento no ano anterior como exemplo de como a ausência temporária do movimento tornou o local mais agradável.

Já Marita Hendricks criticou o que considera uma armadilha para turistas e associou a concentração de visitantes à deterioração do bairro, aos riscos no trânsito e à presença de gaivotas e ratos.

Representantes da prefeitura demonstraram compreensão pelas reclamações, mas argumentaram que os proprietários cumpriram as condições estabelecidas para o funcionamento do negócio.

Donos dizem que tentam reduzir os transtornos

Os proprietários Abel Klatser, de 29 anos, e Floris Feilzer, de 31, lamentaram o agravamento do conflito com a vizinhança. Segundo eles, medidas já foram adotadas para diminuir os incômodos.

Entre as iniciativas estão a presença de funcionários para organizar o fluxo de clientes, pedidos para que os visitantes comam mais longe da entrada, placas que orientam o público a respeitar os moradores e a proibição de alimentar os pássaros. As lixeiras são esvaziadas quatro vezes por dia.

Os empresários também chegaram a recorrer a um falcão para tentar espantar as gaivotas, mas a estratégia não funcionou.

Apesar das críticas, alguns clientes defendem a loja. Lex, visitante do Texas, elogiou as medidas de organização e as mensagens que pedem respeito aos vizinhos.

Loja virou símbolo do excesso de turismo

A disputa ganhou dimensão maior porque a Fabel Friet se tornou um exemplo dos conflitos provocados pelo turismo em Amsterdã. A cidade, com cerca de 900 mil habitantes, recebe quase 24 milhões de turistas por ano.

Moradores reclamam de multidões, barulho e lixo, além da transformação de áreas históricas em espaços voltados ao consumo turístico, com lojas de souvenirs e produtos populares nas redes sociais.

A prefeitura já adotou medidas para conter o fluxo de visitantes, como restrições à construção de novos hotéis, regras mais rígidas para aluguéis por temporada e aumento do imposto turístico. Ainda assim, a cidade continua atraindo grandes volumes de visitantes.