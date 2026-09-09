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Bebê começa a fumar com 1 ano e meio, chega a consumir 40 cigarros por dia e passa por reabilitação para vencer o vício

Menino indonésio ganhou repercussão mundial em 2010 após aparecer fumando em vídeo

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:33

Ardi Rizal viralizou por fumar quando era bebê Crédito: Reprodução

Um bebê que começou a fumar aos 18 meses e chegou a consumir até 40 cigarros por dia se tornou um caso de repercussão mundial em 2010. Ardi Rizal apareceu em um vídeo publicado no YouTube caminhando de fraldas enquanto fumava, em Teluk Kemang, aldeia localizada no sul de Sumatra, na Indonésia. Hoje em dia, ele conseguiu superar o vício.

O menino vivia com os pais enquanto a mãe, Diana, trabalhava vendendo peixes. Segundo reportagem do jornal The Sydney Morning Herald, publicada em 2017, o primeiro cigarro teria sido dado a Ardi pelo próprio pai. Depois disso, ele passou a recolher bitucas e cigarros em uma praça da região, após observar adultos fumando.

Bebê fumante conseguiu superar vício 1 de 10

A dependência provocou a intervenção do Ministério do Empoderamento da Mulher e da Proteção Infantil da Indonésia. A mãe também foi criticada após as imagens viralizarem, tanto por permitir o consumo de tabaco quanto pelo quadro de obesidade enfrentado pelo filho.

As tentativas da família de interromper o hábito foram difíceis. Sem cigarros, Ardi tinha crises de raiva e chegava a bater a cabeça. Cerca de três anos após o caso ganhar notoriedade, ele iniciou um processo de reabilitação com acompanhamento do psicólogo infantil Seto Mulyadi.

A retirada do tabaco, porém, foi acompanhada por ansiedade intensa, que passou a ser compensada pela alimentação. Aos 5 anos, Ardi pesava 24 quilos, aproximadamente seis quilos acima do peso médio esperado para sua idade e altura. Em uma única refeição, ele conseguia comer três coxas de frango, duas tigelas de sopa de almôndegas e uma lata de leite condensado.

A rotina começou a mudar quando ele entrou na escola e passou a sofrer provocações dos colegas pela quantidade de comida na lancheira. A partir daí, reduziu as porções.

Em 2022, aos 14 anos, Ardi frequentava o ensino primário e mantinha uma dieta baseada em peixes e verduras, em busca de um peso adequado. Ele também passou a dar entrevistas para relatar a própria experiência, alertar sobre a dificuldade de abandonar vícios e defender hábitos saudáveis.