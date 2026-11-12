EUA

Bebê de 11 meses sobrevive após passar um dia enterrado vivo em gaiola

Menino estava em uma área de mata na Carolina do Sul; pai foi preso

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11:22

Quase 100 profissionais participaram das buscas pela criança Crédito: Reprodução

Um bebê de 11 meses foi resgatado com vida após passar quase 24 horas enterrado dentro de uma gaiola para cães em uma área de mata na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A criança, identificada como Koah Sharp, foi localizada por equipes de emergência depois de uma extensa operação de buscas nas proximidades da casa do avô.

O menino estava enrolado em uma toalha e havia sido colocado dentro da gaiola, que foi enterrada sob uma camada de terra. Segundo o xerife do condado de Lexington, Jay Koon, a criança estava à beira da morte quando foi encontrada.

Bebê de 11 meses é encontrado enterrado vivo dentro de gaiola nos EUA 1 de 5

"Certamente, Deus é bom", declarou Koon durante uma entrevista coletiva na terça-feira (10), pouco depois do resgate. O xerife também relatou que o bebê chorava intensamente quando os policiais conseguiram retirá-lo do local. "Ele estava gritando a plenos pulmões, o que, imagino, é um bom sinal quando se trata de um bebê."

A investigação aponta que a toalha pode ter sido fundamental para a sobrevivência de Koah. De acordo com o xerife, o tecido provavelmente criou uma bolsa de ar dentro da gaiola, permitindo que o menino continuasse respirando. As temperaturas baixas também podem ter contribuído para que ele resistisse até a chegada dos socorristas.

O desaparecimento aconteceu na segunda-feira (9), no condado de Lexington, região situada a oeste de Columbia, capital estadual. Quase 100 profissionais de diferentes equipes de emergência participaram das buscas.

A criança estava sob os cuidados da avó, mãe de seu pai, Michael Comer, de 25 anos. Ela precisou sair para resolver um compromisso e deixou o neto aos cuidados do filho, enquanto uma segunda pessoa também se deslocava para ajudar com o bebê.

"Quando essa pessoa chegou, Michael já havia ido embora, e Koah tinha desaparecido com ele", contou Koon.

Durante as buscas, policiais vistoriaram a residência do avô da criança e encontraram as portas abertas, além de pertences do bebê dentro do imóvel. Comer e Koah, entretanto, não estavam na casa. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos mostraram o homem circulando sozinho na tarde de segunda-feira, segundo as autoridades.

O pai foi localizado naquela mesma noite e acabou preso. Ele permanece detido, sem direito a fiança, inicialmente acusado de invasão de propriedade. Os investigadores trabalham com os promotores para avaliar a possibilidade de apresentar outras acusações.

Koon explicou que a gaiola estava enterrada em uma cova relativamente rasa. "O buraco era raso. Acho que, depois que a gaiola foi colocada no chão, havia pelo menos cerca de 30 centímetros de terra entre o topo da gaiola e a superfície", afirmou.

Após o resgate, Koah foi encaminhado a um hospital. Até a última atualização do caso, as autoridades não haviam divulgado informações sobre seu estado de saúde.

A tia-avó do menino, Amber Hammond, acompanhou o momento em que ele foi retirado da gaiola. Em declaração à Associated Press, ela demonstrou alívio com o desfecho das buscas. "Estamos mais tranquilos agora que sabemos que Koah está seguro", disse.

Pai já havia sido condenado por violência doméstica

O histórico familiar também passou a integrar as investigações. Segundo o xerife, os pais de Koah já haviam se envolvido em episódios relacionados a acusações de violência doméstica. "Crianças, às vezes, acabam ficando no meio disso", afirmou Koon.

Em outubro, Comer foi condenado à liberdade condicional depois de se declarar culpado de acusações de violência doméstica e perturbação agravada da paz. Os crimes estavam ligados a uma prisão realizada em julho, conforme registros judiciais do condado de Lexington.

Como parte do acordo, os promotores retiraram uma acusação relacionada ao porte de arma.