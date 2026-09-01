GRÉCIA

Bebê é encontrado morto e congelado dentro de mala com 18 facadas nas costas

Polícia investiga família ainda a relação do casal com três menores que viviam no apartamento

Mariana Rios

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 13:29

Mudavam de residência com frequência: apartamento no bairro de Kypseli, Atenas, na Grécia, onde homem com crianças e bebê viviam Crédito: Reprodução

Um bebê foi encontrado morto e congelado dentro de uma mala em um apartamento de curta temporada em Kypseli, bairro de Atenas, na Grécia. Segundo o jornal grego Ta Nea, a perícia identificou 18 ferimentos provocados por faca nas costas da criança. Três deles teriam ocorrido antes da morte e 15 depois. Como o corpo estava congelado, ainda não foi possível determinar com precisão quando o bebê morreu. As autoridades aguardam os resultados de exames histológicos e toxicológicos.

A polícia também investiga a relação entre um homem de 43 anos e uma mulher alemã de 38 anos e dois adolescentes e uma criança que viviam com eles no imóvel: uma garota de 15 anos e dois meninos, de 12 e 9 anos. Segundo as autoridades gregas, exames de DNA deverão esclarecer se as crianças são de fato filhos biológicos do casal e também ajudar na identificação do bebê morto.

De acordo com a reportagem, os dois meninos foram diagnosticados com infecções sexualmente transmissíveis, enquanto a adolescente estava grávida e apresentava dependência de drogas. A polícia informou ainda que os exames não apontaram sinais de abuso sexual recente contra os três menores.

O homem de 43 anos teria dito aos investigadores que não teve coragem de enterrar o bebê porque temia que o caso fosse descoberto e que os serviços sociais retirassem dele as outras crianças. Já a mulher afirmou que o bebê era seu e que havia morrido cerca de oito meses antes, alegando que manteve o corpo congelado.

Uma fotografia publicada pelo homem nas redes sociais também passou a ser analisada. Na imagem, registrada em dezembro de 2021, ele aparece ao lado da mulher e das três crianças, próximas a um carrinho de bebê. A fotografia chamou a atenção das autoridades porque foi publicada antes da data indicada pela mulher para o nascimento do bebê encontrado morto.

Durante as buscas no apartamento, os investigadores encontraram o corpo dentro de um recipiente, escondido em uma mala. Em outra bagagem havia uma pá, objetos sexuais e uma câmera. O conteúdo do equipamento deverá ser analisado pela polícia. Os investigadores também examinam celulares e computadores encontrados no imóvel.