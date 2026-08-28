POLÍCIA INVESTIGA

Bebê é levado ao hospital com fratura no crânio e testa positivo para cocaína e maconha

Pais são investigados por colocar o bebê em risco e por crimes relacionados a drogas

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:06

Bebë Crédito: Reprodução

Um casal de Greensburg, nos Estados Unidos, está sendo processado após o filho bebê ser diagnosticado com uma fratura no crânio e apresentar cocaína e maconha em exames realizados no hospital. O caso foi divulgado pela emissora americana CBS News.

A investigação também levou policiais a encontrar maconha no apartamento onde a criança estava. Segundo os investigadores, o pai, Steven Kopetsky, de 32 anos, teria tentado se desfazer da droga depois de perceber a presença dos agentes.

A ocorrência foi registrada na noite de 8 de julho. Por volta das 23h, a polícia foi chamada a um apartamento na College Avenue para verificar a situação do bebê.

De acordo com o relato de Danielle Kowalski, de 25 anos, ela havia retornado do trabalho quando encontrou o filho chorando no chão. A criança estava sob os cuidados de Kopetsky naquele momento.

Kowalski contou aos policiais que o homem aparentemente havia adormecido enquanto estava na cama com o bebê. A suspeita é de que a criança tenha rolado e caído no chão.

Depois da queda, o bebê foi encaminhado a um hospital, onde recebeu o diagnóstico de fratura no crânio. Os exames feitos na unidade também indicaram a presença de cocaína e maconha no organismo da criança, segundo os investigadores.

As buscas no imóvel ocorreram no dia seguinte. Durante a ação, os policiais viram Kopetsky deixando o apartamento carregando um saco de lixo. Dentro do material, foi encontrada maconha.

Ainda conforme a investigação, Kopetsky teria dito aos agentes que estava tentando jogar a droga fora após notar que a polícia havia chegado. Ele também teria admitido que vendia maconha e passou a ser acusado de tentar destruir provas.

A polícia ainda encontrou mensagens no celular do homem que, segundo os investigadores, mostrariam conversas entre ele e Kowalski relacionadas a transações de drogas.