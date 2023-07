Bebê é resgatada por cachorro de rua após ser abandonada em lixo

Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de um saco de lixo após um cachorro carregar o bebê. O caso aconteceu na cidade de Trípoli, no Líbano, na quarta-feira (19).



Segundo informações do New York Post, a bebê foi abandonada dentro do saco e deixada do lado de fora de um prédio. Um cachorro encontrou a criança e segurou o saco com a boca.



Pouco depois, uma pessoa ouviu o choro abafado da recém-nascida e a levou para o Hospital Islâmico, sendo transferida para Hospital do Governo de Trípoli.