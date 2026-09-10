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Bebê que fumava 40 unidades por dia recebeu primeiro cigarro do pai, passou por reabilitação e visitou o Brasil

Ardi Rizal começou a recolher cigarros após observar adultos fumando na Indonésia e virou notícia mundial ainda bebê, em 2010

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:12

Ardi Rizal viralizou por fumar quando era bebê
Ardi Rizal viralizou por fumar quando era bebê Crédito: Reprodução

O pai de Ardi Rizal fpo quem deu ao filho o primeiro cigarro quando ele ainda era muito pequeno - o menino começou a fumar com cerca de 1 ano e meio. O menino da Indonésia chegaria a fumar cerca de 40 unidades por dia, antes de iniciar um processo de reabilitação para vencer a dependência de nicotina.

A informação sobre o primeiro cigarro foi relatada pelo jornal The Sydney Morning Herald em 2017. Antes disso, Ardi já havia começado a pegar cigarros encontrados em uma praça da aldeia de Teluk Kemang, no sul de Sumatra, após ver outras pessoas fumando.

A história ganhou dimensão internacional em 2010. Um vídeo publicado no YouTube mostrava Ardi, então com aproximadamente um ano e meio, andando de fraldas enquanto fumava. Aos 2 anos, segundo os relatos sobre o caso, ele já consumia até 40 cigarros diariamente.

Bebê fumante conseguiu superar vício

Ardi Rizal viralizou por fumar quando era bebê por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
Ardi conseguiu superar vício por Reprodução
Ardi Rizal viralizou por fumar quando era bebê por Reprodução
Ardi com os pais por Reprodução
Caso repercutiu mundialmente por Reprodução
Menino passou por tratamento por Reprodução
Ele relembrou época de fumante por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
Ardi Rizal viralizou por fumar quando era bebê por Reprodução
Ardi Rizal viralizou por fumar quando era bebê por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
Ardi Rizal viralizou por fumar quando era bebê por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
Ardi viralizou 16 anos atrás com sua histórica de fumante precoce por Reprodução
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Ardi Rizal viralizou por fumar quando era bebê por Reprodução

A criança vivia com a família na aldeia indonésia, onde a mãe, Diana, trabalhava com a venda de peixes. As imagens provocaram críticas à conduta dos pais e levaram o Ministério do Empoderamento da Mulher e da Proteção Infantil da Indonésia a atuar no caso.

Tirar o cigarro de Ardi não foi simples. Ele tinha acessos de raiva e chegava a bater a cabeça quando era impedido de fumar. Diante das reações, os pais buscaram auxílio profissional. Cerca de três anos após o caso viralizar, ele começou uma reabilitação acompanhada pelo psicólogo infantil Seto Mulyadi.

A interrupção do tabaco trouxe outro desafio: a ansiedade passou a ser descontada na alimentação. Aos 5 anos, Ardi pesava 24 quilos, cerca de seis quilos acima do peso médio esperado para sua idade e altura. Em uma refeição, ele conseguia consumir três coxas de frango, duas tigelas de sopa de almôndegas e uma lata de leite condensado.

A mudança na rotina alimentar ocorreu depois da entrada na escola, quando passou a sofrer provocações pela quantidade de comida que levava na lancheira. Ele reduziu as porções e, em 2022, aos 14 anos, seguia uma dieta baseada em peixes e verduras para buscar um peso adequado.

Ardi também já veio ao Brasil: em 2019, participou de um programa da TV Record. Em entrevistas, passou a falar sobre as dificuldades para abandonar vícios e a defender hábitos saudáveis.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo causa mais de oito milhões de mortes por ano. Cerca de 1,2 milhão delas atingem pessoas expostas à fumaça de terceiros.

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