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Bebê que fumava 40 unidades por dia recebeu primeiro cigarro do pai, passou por reabilitação e visitou o Brasil

Ardi Rizal começou a recolher cigarros após observar adultos fumando na Indonésia e virou notícia mundial ainda bebê, em 2010

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:12

Ardi Rizal viralizou por fumar quando era bebê Crédito: Reprodução

O pai de Ardi Rizal fpo quem deu ao filho o primeiro cigarro quando ele ainda era muito pequeno - o menino começou a fumar com cerca de 1 ano e meio. O menino da Indonésia chegaria a fumar cerca de 40 unidades por dia, antes de iniciar um processo de reabilitação para vencer a dependência de nicotina.

A informação sobre o primeiro cigarro foi relatada pelo jornal The Sydney Morning Herald em 2017. Antes disso, Ardi já havia começado a pegar cigarros encontrados em uma praça da aldeia de Teluk Kemang, no sul de Sumatra, após ver outras pessoas fumando.

A história ganhou dimensão internacional em 2010. Um vídeo publicado no YouTube mostrava Ardi, então com aproximadamente um ano e meio, andando de fraldas enquanto fumava. Aos 2 anos, segundo os relatos sobre o caso, ele já consumia até 40 cigarros diariamente.

Bebê fumante conseguiu superar vício 1 de 23

A criança vivia com a família na aldeia indonésia, onde a mãe, Diana, trabalhava com a venda de peixes. As imagens provocaram críticas à conduta dos pais e levaram o Ministério do Empoderamento da Mulher e da Proteção Infantil da Indonésia a atuar no caso.

Tirar o cigarro de Ardi não foi simples. Ele tinha acessos de raiva e chegava a bater a cabeça quando era impedido de fumar. Diante das reações, os pais buscaram auxílio profissional. Cerca de três anos após o caso viralizar, ele começou uma reabilitação acompanhada pelo psicólogo infantil Seto Mulyadi.

A interrupção do tabaco trouxe outro desafio: a ansiedade passou a ser descontada na alimentação. Aos 5 anos, Ardi pesava 24 quilos, cerca de seis quilos acima do peso médio esperado para sua idade e altura. Em uma refeição, ele conseguia consumir três coxas de frango, duas tigelas de sopa de almôndegas e uma lata de leite condensado.

A mudança na rotina alimentar ocorreu depois da entrada na escola, quando passou a sofrer provocações pela quantidade de comida que levava na lancheira. Ele reduziu as porções e, em 2022, aos 14 anos, seguia uma dieta baseada em peixes e verduras para buscar um peso adequado.

Ardi também já veio ao Brasil: em 2019, participou de um programa da TV Record. Em entrevistas, passou a falar sobre as dificuldades para abandonar vícios e a defender hábitos saudáveis.