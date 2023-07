Bilionário gasta R$ 10 milhões por ano para 'voltar aos 18' e faz última refeição às 11h

Juventude eterna. Esse é o sonho que faz o bilionário estadunidense Bryan Johnson gastar US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões) por ano para alcançar "o corpo 18 anos". No Twitter, o magnata da tecnologia deu mais detalhes de sua rotina e revelou que faz sua última refeição do dia às 11h.



"Minha última refeição do dia é às 11h. Eu como entre 6-11 da manhã", escreveu.



A rotina alimentar dele começa logo após acordar, quando toma dezenas de remédios e suplementos médicos e se pesa numa balança de alta precisão. O dispositivo também seu percentual de gordura corporal e hidratação. Ele também mede a sua temperatura logo pela manhã.