ROTA DESVIADA

Boeing 777 faz pouso de emergência nos Açores após cheiro forte na cabine

Aeronave seguia de Chicago para Zurique quando a tripulação declarou emergência e desviou para a ilha de Terceira

Mariana Rios

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 01:47

Modelo Boeing 777-300 ER suíço: aeronave afetada Crédito: Divulgação/Swiss

Uma Boeing 777-300 ER da companhia aérea Swiss precisou interromper um voo entre Chicago, nos Estados Unidos, e Zurique, na Suíça, após a tripulação perceber um forte odor na cabine. A aeronave desviou a rota e pousou no aeroporto de Lajes, na ilha de Terceira, nos Açores.

O voo LX9 transportava 222 passageiros e 16 tripulantes, entre dois pilotos e 14 integrantes da equipe de cabine. Segundo a Swiss, a tripulação declarou uma situação de emergência em coordenação com o controle de tráfego aéreo para que o avião recebesse prioridade durante o desvio. A situação ocorreu na terça-feira (25).

A aeronave, identificada pelo registro HB-JNF, pousou com segurança em Lajes e deixou a pista por meios próprios. Todos os passageiros e integrantes da tripulação desembarcaram normalmente.

Após o pouso, cinco passageiros e um membro da tripulação passaram por avaliação médica preventiva. Eles haviam apresentado sintomas passageiros, como irritação nos olhos, náusea ou dor de cabeça. Segundo a Swiss, ninguém precisou de atendimento médico adicional.

A tripulação havia acionado o código 7700 no transponder, sinal utilizado para informar aos controladores de tráfego aéreo que uma aeronave enfrenta uma situação de emergência. O código é genérico e não indica, por si só, qual é o problema a bordo. Pode ser empregado em diferentes situações, incluindo problemas técnicos, fumaça, fogo, emergências médicas ou perda de pressurização. No caso do voo da Swiss, a companhia informou que o código foi utilizado para garantir prioridade à aeronave durante o desvio.

A origem do cheiro percebido na classe econômica não foi identificada inicialmente. Técnicos da Swiss examinaram a aeronave nos Açores antes que ela fosse autorizada a retornar.

Posteriormente, o Boeing 777 foi levada de volta a Zurique em um voo especial, depois de passar por inspeções em Lajes. A aeronave retornou sem passageiros e chegou à Suíça após cerca de três horas e meia de voo.