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Boicote de emissoras de TV deixa discurso de Trump inaudível em transmissão da Casa Branca

Emissoras suspenderam a cobertura compartilhada em protesto após a Casa Branca impedir o acesso de jornalistas da CNN, MS NOW e Politico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:09

Donald Trump durante evento
Donald Trump durante evento Crédito: Reprodução

As cinco principais redes de televisão dos Estados Unidos suspenderam, na segunda-feira, a cobertura compartilhada dos compromissos do presidente Donald Trump. A decisão foi tomada depois que a Casa Branca impediu jornalistas da CNN, da MS NOW e do Politico de acessar o complexo presidencial.

Profissionais dos três veículos tiveram os passes confiscados no sábado. A CNN também foi impedida de cumprir seu turno no sistema de rodízio conhecido como “pool”, pelo qual diferentes emissoras se revezam na cobertura de eventos presidenciais. A rede acompanharia a viagem de Trump a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas.

Em resposta, o consórcio formado pelas emissoras informou que não substituiria a CNN e suspenderia por tempo indeterminado a cobertura dos eventos destinados ao grupo.

“A partir de hoje, o grupo de jornalistas de televisão não irá cobrir eventos designados como cobertura conjunta do presidente”, informou Bryan Boughton, chefe da sucursal da Fox em Washington e atual presidente do grupo. “Esta decisão surge na sequência da posição da Casa Branca, que impediu a CNN de cumprir as suas obrigações atribuídas no âmbito do grupo.”

ABC, CBS, CNN, Fox e NBC divulgaram uma nota conjunta em defesa da liberdade de imprensa. “O público tem um interesse vital em receber informação rigorosa e independente sobre o seu governo. Nenhuma administração deve restringir um órgão de comunicação social por discordar das suas notícias”, afirmaram.

O protesto também recebeu a adesão de veículos impressos e agências internacionais. AP, AFP, The Washington Post e The New York Times, entre outros, deixaram de publicar fotografias de atos presidenciais realizados na segunda-feira.

Sem microfone, falas de Trump não foram ouvidas

Com o boicote, a inauguração do novo heliporto da Casa Branca e a viagem de Trump para a Assembleia Geral da ONU ficaram sem transmissão televisiva ao vivo. A cerimônia no gramado sul foi exibida apenas pelo site da Presidência. Sem os microfones das emissoras, as declarações do presidente ficaram inaudíveis.

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Na mesma noite, a Casa Branca lançou o canal de streaming “Trump TV”, anunciado como uma programação ininterrupta de “vídeos de destaque, intervenções principais e momentos imperdíveis”. Quando entrou no ar, o canal exibia imagens de arquivo de um discurso feito por Trump em 3 de julho, em Mount Rushmore.

O vice-presidente JD Vance acusou os veículos de comunicação de divulgarem “uma propaganda efetivamente de extrema-esquerda” e afirmou que a medida não impediria o trabalho da imprensa.

“Eles podem continuar a fazer cobertura. Continuam a ter acesso à liberdade de expressão. Simplesmente já não vão ter um gabinete na Casa Branca”, declarou.

CNN, MS NOW e Politico também recorreram à Justiça contra o governo Trump. Na ação, os veículos classificaram a proibição como “um ataque mais direto à Primeira Emenda” e “uma violação mais flagrante” dos princípios constitucionais dos Estados Unidos.

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