PROTESTO

Boicote de emissoras de TV deixa discurso de Trump inaudível em transmissão da Casa Branca

Emissoras suspenderam a cobertura compartilhada em protesto após a Casa Branca impedir o acesso de jornalistas da CNN, MS NOW e Politico

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:09

Donald Trump durante evento Crédito: Reprodução

As cinco principais redes de televisão dos Estados Unidos suspenderam, na segunda-feira, a cobertura compartilhada dos compromissos do presidente Donald Trump. A decisão foi tomada depois que a Casa Branca impediu jornalistas da CNN, da MS NOW e do Politico de acessar o complexo presidencial.

Profissionais dos três veículos tiveram os passes confiscados no sábado. A CNN também foi impedida de cumprir seu turno no sistema de rodízio conhecido como “pool”, pelo qual diferentes emissoras se revezam na cobertura de eventos presidenciais. A rede acompanharia a viagem de Trump a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas.

Em resposta, o consórcio formado pelas emissoras informou que não substituiria a CNN e suspenderia por tempo indeterminado a cobertura dos eventos destinados ao grupo.

Trump made his first remarks without the TV pool and it is impossible to hear him through the White House feed. He is doing an unveiling of the new helipad just before Xi’s visit.



Nothing but static for 9 minutes and Trump is wheels up. pic.twitter.com/xpMqvA7SSJ — Sophia Cai (@SophiaCai99) September 21, 2026

“A partir de hoje, o grupo de jornalistas de televisão não irá cobrir eventos designados como cobertura conjunta do presidente”, informou Bryan Boughton, chefe da sucursal da Fox em Washington e atual presidente do grupo. “Esta decisão surge na sequência da posição da Casa Branca, que impediu a CNN de cumprir as suas obrigações atribuídas no âmbito do grupo.”

ABC, CBS, CNN, Fox e NBC divulgaram uma nota conjunta em defesa da liberdade de imprensa. “O público tem um interesse vital em receber informação rigorosa e independente sobre o seu governo. Nenhuma administração deve restringir um órgão de comunicação social por discordar das suas notícias”, afirmaram.

O protesto também recebeu a adesão de veículos impressos e agências internacionais. AP, AFP, The Washington Post e The New York Times, entre outros, deixaram de publicar fotografias de atos presidenciais realizados na segunda-feira.

Sem microfone, falas de Trump não foram ouvidas

Com o boicote, a inauguração do novo heliporto da Casa Branca e a viagem de Trump para a Assembleia Geral da ONU ficaram sem transmissão televisiva ao vivo. A cerimônia no gramado sul foi exibida apenas pelo site da Presidência. Sem os microfones das emissoras, as declarações do presidente ficaram inaudíveis.

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Na mesma noite, a Casa Branca lançou o canal de streaming “Trump TV”, anunciado como uma programação ininterrupta de “vídeos de destaque, intervenções principais e momentos imperdíveis”. Quando entrou no ar, o canal exibia imagens de arquivo de um discurso feito por Trump em 3 de julho, em Mount Rushmore.

O vice-presidente JD Vance acusou os veículos de comunicação de divulgarem “uma propaganda efetivamente de extrema-esquerda” e afirmou que a medida não impediria o trabalho da imprensa.

“Eles podem continuar a fazer cobertura. Continuam a ter acesso à liberdade de expressão. Simplesmente já não vão ter um gabinete na Casa Branca”, declarou.