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Brasileira é encontrada morta e nua após carro capotar em Portugal

Testemunhas relataram circunstâncias que levantaram dúvidas sobre ato sexual dentro do veículo no momento do acidente

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 14:59

Brasileira foi encontrada morta dentro de carro
Brasileira foi encontrada morta dentro de carro Crédito: Reprodução

Uma brasileira de 49 anos foi encontrada morta dentro de um carro capotado em Odivelas, na região metropolitana de Lisboa, em Portugal. O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira, na Ponte da Bica, e é investigado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), segundo informações divulgadas pela imprensa portuguesa. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

De acordo com o jornal Observador, que cita informações confirmadas pela PSP, a mulher foi encontrada nua, inconsciente e em parada cardiorrespiratória no interior do veículo. Funcionários de um posto de combustível teriam presenciado o acidente e acionado as autoridades por volta das 3h, no horário local. Apesar das tentativas de reanimação, a morte foi confirmada no local.

O motorista, um português de 26 anos, deixou a área antes da chegada da polícia. Segundo a nota da PSP reproduzida pelo Observador, ele foi visto fugindo a pé e sem camisa. Testemunhas ouvidas pelo Correio da Manhã disseram que o homem aparentava ter ferimentos leves.

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Posteriormente, o condutor se apresentou em uma delegacia de Odivelas, acompanhado de uma advogada. Até o momento relatado pela imprensa portuguesa, ele ainda não havia comparecido à Divisão de Trânsito. A PSP informou que o homem foi orientado a se apresentar ao setor responsável pela investigação do acidente.

Os investigadores tentam esclarecer as circunstâncias do capotamento e o que aconteceu dentro do carro. Como parte do trabalho, foram realizados exames lofoscópicos no veículo, procedimento que permite recolher e analisar vestígios papilares.

Depoimentos de testemunhas também levantaram dúvidas sobre a dinâmica do ocorrido. Conforme o Correio da Manhã, há relatos de que o casal poderia estar mantendo relações sexuais com o carro em movimento. A posição em que a mulher foi encontrada também gerou questionamentos sobre o uso do cinto de segurança. Essas circunstâncias ainda são objeto de investigação.

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