TRAGÉDIA

Brasileira é encontrada morta e nua após carro capotar em Portugal

Testemunhas relataram circunstâncias que levantaram dúvidas sobre ato sexual dentro do veículo no momento do acidente

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 14:59

Brasileira foi encontrada morta dentro de carro Crédito: Reprodução

Uma brasileira de 49 anos foi encontrada morta dentro de um carro capotado em Odivelas, na região metropolitana de Lisboa, em Portugal. O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira, na Ponte da Bica, e é investigado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), segundo informações divulgadas pela imprensa portuguesa. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

De acordo com o jornal Observador, que cita informações confirmadas pela PSP, a mulher foi encontrada nua, inconsciente e em parada cardiorrespiratória no interior do veículo. Funcionários de um posto de combustível teriam presenciado o acidente e acionado as autoridades por volta das 3h, no horário local. Apesar das tentativas de reanimação, a morte foi confirmada no local.

O motorista, um português de 26 anos, deixou a área antes da chegada da polícia. Segundo a nota da PSP reproduzida pelo Observador, ele foi visto fugindo a pé e sem camisa. Testemunhas ouvidas pelo Correio da Manhã disseram que o homem aparentava ter ferimentos leves.

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Posteriormente, o condutor se apresentou em uma delegacia de Odivelas, acompanhado de uma advogada. Até o momento relatado pela imprensa portuguesa, ele ainda não havia comparecido à Divisão de Trânsito. A PSP informou que o homem foi orientado a se apresentar ao setor responsável pela investigação do acidente.

Os investigadores tentam esclarecer as circunstâncias do capotamento e o que aconteceu dentro do carro. Como parte do trabalho, foram realizados exames lofoscópicos no veículo, procedimento que permite recolher e analisar vestígios papilares.