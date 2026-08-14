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Brasileira é morta pelo próprio filho de 15 anos após discussão em Portugal

Filho permaneceu em casa com o corpo da mãe até se entregar à polícia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12:15

Gabriela foi morta pelo próprio filho
Gabriela foi morta pelo próprio filho Crédito: Reprodução

Uma brasileira identificada como Gabriela Barbosa, 33 anos, foi morta dentro do apartamento onde morava com os dois filhos, na cidade de Oeiras, em Portugal. O principal suspeito do crime é o filho da vítima, um adolescente de 15 anos, que foi apreendido pela polícia portuguesa, de acordo com informações do UOL. 

Gabriela teria sido sufocada pelo jovem após uma discussão na noite de quarta-feira (12). Segundo informações da Polícia de Segurança Pública de Portugal, o adolescente permaneceu no imóvel durante o dia seguinte ao crime, enquanto o corpo da mãe estava na residência. No fim da tarde, ele se apresentou às autoridades e foi apreendido.

O adolescente já havia denunciado a própria mãe por agressão. O pai do jovem também está preso por um caso relacionado à violência doméstica. A família era acompanhada pela Comissão de Proteção a Menores de Portugal. O adolescente deve passar por uma audiência judicial nesta sexta-feira (14).

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Vera Lúcia  foi morta no Recôncavo por Reprodução
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Vera Lúcia  foi morta no Recôncavo por Reprodução

Por ter 15 anos, ele não possui idade para responder criminalmente pelo assassinato segundo a legislação portuguesa e deverá receber medidas tutelares. Gabriela era natural de Osasco, na Grande São Paulo, e havia se mudado para Portugal em 2024 com o marido e os dois filhos. Além do adolescente, ela era mãe de uma menina de quatro anos, que estava no apartamento no período do crime.

Após a morte da brasileira, a criança ficou sob os cuidados de uma amiga da mãe. Familiares de Gabriela tentam conseguir documentos de emergência para viajar a Portugal e buscar a menina. O caso é investigado pelas autoridades portuguesas.

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