TRÁFICO INTERNACIONAL

Brasileira é presa na Indonésia com cocaína líquida escondida em frascos de xampu

Mulher de 36 anos foi detida no aeroporto internacional de Bali; segundo a polícia, são 3,6 kg da droga dissolvidas em produtos de higiene pessoal

Mariana Rios

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18:53

Brasileira foi detida por policiais no Aeroporto Internacional de Bali, por porte de 3,6 quilos de cocaína Crédito: Divulgação/Polícia de Bali

Uma brasileira de 36 anos foi presa no Aeroporto Internacional de Denpasar (DPS), em Bali, na Indonésia, com cerca de 3,6 quilos de cocaína líquida escondidos em frascos de xampu e outros produtos de higiene pessoal. A mulher foi detida na terça-feira (6).

A apreensão ocorreu durante uma inspeção na bagagem da passageira, realizada por agentes da Alfândega em conjunto com a Diretoria de Narcóticos da Polícia de Bali. Durante a fiscalização, os policiais encontraram a droga acondicionada em embalagens de produtos de uso pessoal.

Segundo informações da Polícia de Bali, foram apreendidos 3.659,9 gramas de cocaína líquida.

“O método utilizado pela suspeita era bastante sofisticado, consistindo em alterar ou disfarçar a cocaína na forma líquida”, afirmou o chefe de relações públicas da Polícia de Bali, Comissário Sênior Ariasandy, ao portal indonésio detikbali.

Após a prisão, a brasileira foi encaminhada à Diretoria de Narcóticos da Polícia de Bali. De acordo com Ariasandy, a quantidade apreendida está entre as maiores de cocaína líquida confiscadas na ilha nos últimos tempos.

Passagens, hospedagem e US$ 50 mil

A brasileira informou para as autoridades da Indonésia que receberia US$ 50 mil pelo transporte da droga. Ela teve as despesas da viagem custeadas, incluindo passagens aéreas e hospedagem, segundo o portal The Bali Times. Não há informação de que ela tenha recebido efetivamente o valor prometido.

A mulher informou aida ter sido orientada por uma pessoa - identificada apenas como “G” - a levar a cocaína do Brasil para Bali e entregá-la a outro indivíduo indicado por ele. A polícia investiga quem organizou o transporte e quem receberia a droga na ilha.

A brasileira foi detida em 6 de outubro, ao desembarcar no aeroporto. Ela tinha passagem de volta ao Brasil marcada para 3 de novembro .A suspeita foi formalmente indiciada e permanece detida na sede da Polícia de Bali.